احتلت مدن هونغ كونغ الصدارة تلتها آيسلندا وشنغهاي وكندا وآيرلندا الصدارة بين أغلى أسواق العقارات حول العالم وذلك بحسب المسح الذي أجراه دليل العقارات العالمي، Global Property Guide الذي يعد بمنزلة قاعدة بيانات بأسعار المنازل عن الربع الأول من العام.

وأشار التقرير الى ان أسواق كندا ومناطق في أوروبا انعشت نسبيا التباطؤ الذي تشهده سوق المنازل في أنحاء العالم لكن الانخفاض مرشح للاستمرار في معظم المناطق.

قادت كل من آيسلندا وإيرلندا ارتفاع الأسعار في القارة الأوروبية في ظل نمو اقتصادي قوي، بينما تشهد كندا رواجا عقاريا يصفه بعض الاقتصاديين بأنه «فقاعة كاملة».

شمل المسح 46 دولة ومدينة من أنحاء متفرقة وحلت فيه دبي المركز 39 وقطر بالمركز 45 وجاءت بريطانيا وفرنسا بالمركزين 23 و24.

وجاءت الفلبين بالمركز الحادي عشر تلتها سلوفاكيا والسويد وألمانيا وريجا (عاصمة لاتفيا) واحتلت تالين (إستونيا) المركز 16 ثم البرتغال وفيلنيوس (ليتوانيا) والولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار المنازل في هونغ كونغ 17.27% على أساس سنوي في الربع الأول من 2017 بينما شهدت انخفاضا بنسبة 9.51% العام الماضي. فيما ارتفعت أسعار المنازل في آيسلندا 16.01% بالربع الأول مقارنة بارتفاعها بنسبة 5.10% في 2016.

زادت أسعار المنازل في شنغهاي بالصين 13.16% في الربع الأول على أساس سنوي لكنها كانت أقل من نسبة الزيادة في 2016 التي سجلت 16.99% وصعدت أسعار المنازل في كندا 11.70% في الربع الأول من 2017 وهي أعلى من زيادة بنسبة 5.67% العام الماضي.

كذلك ارتفعت أسعار المنازل في آيرلندا 8.91% على أساس سنوي في الربع الأول من 2017 بالمقارنة إلى ارتفاع بنسبة 5.84% في 2016. وزادت أسعار المنازل في الجبل الأسود 8.68% في أول ثلاثة أشهر من 2017 مقارنة بانخفاضها بواقع 3.17% العام الماضي.