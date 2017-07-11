الغانم: نركز على التوسع إقليمياً والاقتصاد التركي زاخر بالفرص

الإقبال على الصفقـة بلغ 1.6 مرة ما دفع لزيادة قيمة التمويل

أعلن بنك وربة عن نجاح صفقة تمويل مشترك متعدد العملات بمبلغ 236 مليون دولار لصالح البنك الزراعي التشـــاركي التركي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث قام بنك وربة بالمشاركة مع مصارف أخرى عالمية وإقليمية، بدور مدير الترتيب الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب في هذا التمويل الذي قد انطلق بقيمة 160 مليون دولار، إلا أنه وبسبب الإقبال الشديد على الاكتتاب الذي فاق المتوقع بـ 1.6 مرة، تمت زيادة قيمته لتبلغ 236 مليون دولار أي بنسبة زيادة قدرها 52%، وتمثل حصة بنك وربة منها 25 مليون دولار.

ويتضمن هذا التمويل القائم على أسس المرابحة عملتي الدولار الأميركي واليــــورو، وسيوظـــف بشـكل رئيـــسي في عمليـــات تمويــل المشاريـــع الصغيـرة والمتوسطـــة ولتنويـــع الدخـــل لدى البنك الزراعــي التشاركــي التــركي.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم: «مشاركة بنك وربة في هذا التمويل هي عامل مؤكد على نمو محفظة موجودات البنك ودليلا دامغا على التزامه لمد جذور نموه وفق استراتيجيته التوسعية الرامية إلى دعم قطاع الصيرفة الإسلامية والقطاع الاقتصادي محليا وإقليميا وعالميا في الأسواق الناشئة، عبر انتقاء الفرص الاستثمارية المجدية، مؤكدا أن الاقتصاد التركي زاخر بالفرص».

وأضاف: «يفخر بنك وربة بتكليفه إلى جانب أسماء مصرفية لامعة اقليميا وعالميا للعب دور حيوي في تعزيز هذا الاقتصاد، لاسيما أن البنك الزراعي التشاركي التركي يساهم بتمويل القطاع الزراعي الذي يعتبر أحد أعمدة نهوض الاقتصاد التركي».

يذكر أن هذه هي المشاركة الثانية لبنك وربة في ترتيب صفقة تمويل لصالح البنك الزراعي التشاركي التركي، حيث ساهم في 2016 بصفقة تمويل مشترك متعدد العملات بمبلغ 155 مليون دولار لصالح البنك، كما قام وربة بالمشاركة بدوره أيضا كمدير الترتيب الرئيسي ومدير سجل الاكتتـــاب في هـــذا التمويــل.