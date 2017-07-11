قالت الشركة الوطنية للتنظيف، إنه تمت ترسية مناقصتين على إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للشركة، بقيمة 2.٤ مليون دينار.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة بأن المناقصة الأولى بقيمة 1.3 مليون دينار، وخاصة بتوفير بحارة للعمل بالموانئ (الشويخ - الشعيبة - الدوحة)، والنقع البحرية «التابعتين لمؤسسة الموانئ الكويتية»، وذلك لمدة 3 سنوات.

أما المناقصة الثانية، وفقا للبيان، فتبلغ قيمتها 977 ألف دينار، وتتعلق بالقيام بأعمال خدمات نظافة بمعهد القوة البرية والإسناد الإداري ومعسكر المدفعية، التابعين لوزارة الدفاع، ولمدة 3 سنوات أيضا.

وأوضحت الشركة في البيان أن نسبة الأرباح المتوقعة من تنفيذ العقد تمثل 2% تقريبا، مع احتمال الزيادة أو النقصان تبعا لظروف السوق والتنفيذ.