وافقت هيئة أسواق المال على زيادة رأس مال شركة سند القابضة، بواقع 31.7 مليون دينار إلى 43.7 مليون دينار، موزعا على 437.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم.

يشار إلى أن رأسمال سند القابضة، وفقا لموقع البورصة، يبلغ 12 مليون دينار، موزعا على 120 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن الزيادة ستنقسم إلى 21.7 مليون دينار زيادة في حساب الدائنين تخصص لأسعد عبدالعزيز السند، إضافة لزيادة نقدية بقيمة 10 ملايين دينار من خلال اكتتاب عام.

وتابعت: انه سيتم تخصيص الأسهم للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة باليوم السابق لاستدعاء زيادة رأس المال كل بنسبة ما يملكه من أسهم في رأس المال، ويجوز الاكتتاب في الأسهم غير المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي «سند».

يشار إلى أن مجلس إدارة الشركة وافق في أبريل الماضي على زيادة رأس المال بقيمة 31.7 مليون دينار.