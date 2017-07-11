أعلنت المجموعة المشتركة للمقاولات أن انكشافاتها على السـوق القطريــة تقـدر بـ 2.7 مليون ريال (752 ألف دولار).

وأوضحت المشتركة، في بيان للبورصة، أن انكشافاتها في قطر تتمثل في الاستحواذ على نسبة 49% (تعادل 2.45 مليون ريال) في المجموعة المشتركة للتجارة والمقاولات والعاملة بمجال مقاولات المباني والطرق والبنية التحتية، ويبلغ رأسمالها 5 ملايين ريال

كما تمتلك المشتركة نحو 49% (تعادل 196 ألف ريال) في شركة مصانع المجموعة المشتركة والبالغ رأسمالها 400 ألف ريال، وتعمل في مجال صناعة الأسفلت والخرسانة الجاهزة، وفقا للبيان.

وطبقا للبيان، تستحوذ الشركة على 48% (تعادل 96 ألف ريال) في مصنع المجموعة المشتركة للأسفلت وأعمال الطرق، الذي يعمل في مجال صناعة الأسفلت، حيث يبلغ رأسمال المصنع 200 ألف ريال.