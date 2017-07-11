قال مسؤول إيراني في قطاع الطاقة إن بلاده مستعدة لإطلاق أول جولة عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز منذ تخفيف العقوبات الاقتصادية حيث تأمل طهران في جذب استثمارات من شركات مثل بي.بي وجازبروم.



وإيران إحدى الدول التي تحوز احتياطيات كبيرة من الطاقة في العالم، وأبرمت بالفعل صفقات لتطوير حقول قائمة مثل بارس الجنوبي وأزاديجان الجنوبي ويادافاران وغرب كارون ومنصوري وآب تيمور.



وفي الأسبوع الماضي، أصبحت توتال الفرنسية أول شركة عالمية كبرى توقع اتفاقا مع إيران بعد رفع العقوبات. وهناك مستثمرون محتملون أيضا من بينهم لوك أويل الروسية وميرسك الدنماركية.



وقال رحيم نعمة الله نائب المدير لمناطق التنقيب بشركة النفط الوطنية الإيرانية على هامش مؤتمر للطاقة في اسطنبول إن الخطوة القادمة في البحث عن نفط جديد تتمثل في قيام الشركة بطرح 14 منطقة للتنقيب عن النفط والغاز في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وتتطلب أنشطة التنقيب في المناطق الجديدة إنفاقا يتراوح ما بين 14 مليون يورو (16 مليون دولار) و80 مليون يورو.



وقال نعمة الله إن بي.بي وأو.إم.في النمساوية وجازبروم ولوك أويل وإديسون الإيطالية وبتروناس الماليزية أبدت اهتماما بمناطق التنقيب الجديدة.