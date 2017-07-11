قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين إنه لا توجد اتفاقات جديدة بشأن خفض إنتاج النفط العالمي بين أوپيك والدول غير الأعضاء مثل روسيا.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال الأسبوع الماضي إن روسيا تعتزم مواصلة التعاون مع الدول الأخرى لتحقيق التناغم في أسواق الطاقة العالمية والحد من تقلبات الأسعار.



وقال بيسكوف، ردا على سؤال إن كانت هناك أي توجيهات من بوتين لوزير الطاقة ألكسندر نوفاك باقتراح تغييرات على الاتفاق الحالي، إنه لا توجد تغييرات على الاتفاق القائم.



وتجتمع دول أوپيك والمنتجون غير الأعضاء هذا الشهر في سان بطرسبرغ لمناقشة وضع السوق وتنفيذ الاتفاق الذي تخفض روسيا بموجبه إنتاجها النفطي 300 ألف برميل يوميا.