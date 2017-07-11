نزل الذهب إلى أقل مستوى في نحو 4 أشهر خلال تعاملات أمس بعد أن عززت أحدث بيانات الوظائف الأميركية أسواق الأسهم وعائدات أذون الخزانة، ما قلص الطلب على الذهب الذي يعد ملاذا آمنا.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1207.03 دولار للأوقية (الأونصة). وكان قد لامس في وقت سابق أقل مستوى منذ الخامس عشر من مارس عند 1204.45 دولارات. وتراجع الذهب في العقود الأميركية تسليم أغسطس 0.3% إلى 1206.20 دولارات للأوقية. وهبط السعر الفوري للفضة نحو 2% إلى 15.27 دولارا للأوقية.



وهبط البلاديوم 0.3% إلى 836.18 دولارا للأوقية بعد أن سجل أقل مستوى منذ الثاني من يونيو يوم الجمعة. وانخفض البلاتين 0.5% إلى 899 دولارا للأوقية وكان قد لامس أقل مستوى منذ الرابع من مايو خلال الجلسة.