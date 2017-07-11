أكد الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر أن خطط الطرح العام الأولي تمضي قدما للتنفيذ في النصف الثاني من 2018.

وأشار في مؤتمر البترول العالمي إلى نية الشركة استثمار أكثر من 300 مليار دولار في الأعوام العشرة المقبلة لتعزيز موقع «أرامكو» البارز في مجال النفط.



وحذر الناصر من أن العالم فقد استثمارات بتريليون دولار منذ بدء تراجع أسعار النفط، معربا عن قلقه بشأن وضع إمدادات النفط في المدى الطويل.



ولفت إلى أن استثمارات النفط الصخري لن تكون كافية لتلبية الطلب العالمي في المدى الطويل، مؤكدا أن العالم بحاجة إلى إنتاج جديد قدره 20 مليون برميل يوميا لتلبية نمو الطلب، وتعويض أثر التراجع الطبيعي للحقول المطورة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي سياق متصل، أكد الناصر أن اكتشافات النفط التقليدي تراجعت أكثر من النصف في الأربع سنوات الأخيرة مقارنة مع الأربع السابقة.