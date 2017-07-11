قال رئيس شركة «بيكر هيوز جي إي» لورينزو سيمونيلي أمس، إن النفط والغاز سيظلان مصدرين رئيسيين للطاقة بالرغم من وجود مصادر صخرية وغيرها من موارد الطاقة البديلة.



وأضاف سيمونيلي في تصريحات لـ «سي إن بي سي» على هامش المؤتمر العالمي للنفط في اسطنبول: عندما ننظر إلى متطلبات الطاقة مثل تزايد عدد السكان نشعر بأنه سيكون هناك ضرورة من منظور قطاع النفط والغاز للمضي قدما.



وتابع: انه بالنظر إلى التوازن المتوقع حدوثه بين العرض والطلب على المدى الطويل، فإن أعمال الغاز الطبيعي المسال ستنمو بمعدل يتراوح بين 3% و4%، فيما ستواصل أعمال النفط نموها بنسبة 1%.



وخفضت شركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم استثماراتها مع تراجع الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية، لكن «وود ماكنزي» لاستشارات الطاقة، قالت قبل شهرين إنها تتوقع زيادة الإنفاق على التنقيب بنحو 10% وفق أقصى تقدير.



يذكر أن «بيكر هيوز جي إي» التي تعرف اختصارا أيضا بـ«بي إتش جي إي» هي نتاج اندماج أعمال «جنرال إلكتريك» للنفط والغاز مع شركة «بيكر هيوز».