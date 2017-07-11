مؤشر السوق السعودي الأفضل أداء خليجياً.. والقطري الأسوأ



قالت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر يونيو إن الأسواق الأسهم العالمية أغلقت على ارتفاع خلال النصف الأول من 2017، حيث أقفل مؤشر MSCI على ارتفاع 3.38%، وكان مؤشر Nikkei 225 الياباني أفضل أداء ويليه مؤشر داو جونز.



ووفقا لـ «كفيك» ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الخليجية 1.90% خلال الربع الثاني، فكان مؤشر السوق السعودي الأفضل أداء خليجيا بينما كان مؤشر سوق قطر الأسوأ.



وسجل مؤشر التداول السعودي ارتفاعا بنسبة 6.06% بمساهمة إيجابية من قطاع المطاعم والمشروبات بنسبة 23.53% وقطاع البنوك بنسبة 12.15%.



في الكويت، سجل المؤشر الوزني انخفاضا بنسبة 3.37% بمساهمة سلبية من قطاع الخدمات المالية بنسبة 17.73% والقطاع العقاري بنسبة 7.41%، بينما سجل كل من قطاع الصناعي والقطاع الاستهلاكي مكاسب 10.54% و7.51% على التوالي.



وفي الإمارات، انخفض مؤشر سوق دبي 2.54% بمساهمة من قطاع الاستثمار والتمويل وقطاع الاتصالات بانخفاض 13.04% و11.90% على التوالي.



وفي قطر، انخفض مؤشر سوق قطر 13.09% بمساهمة من القطاعات الاستهلاكي بنسبة 16.58% والعقاري بنسبة 15.7% والصناعي بنسبة 15.49% والنقل بنسبة 14.8%.



وفي البحرين، انخفض مؤشر سوق البحرين 3.39% بمساهمة من قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 8.26%، قابله أداء إيجابي من قطاع الصناعة 18.7%.



بينما في عمان، انخفض مؤشر مسقط 30 بنسبة 7.79% بمساهمة من قطاع الخدمات 9.89% وقطاع الصناعة بنسبة 8.76%.



وفي الولايات المتحدة الأميركية ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.57% خلال النصف الأول، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بواقع 0.4% خلال أبريل بعد ارتفاع 0.1% في الشهر السابق.



وفي أوروبا، ارتفع مؤشر DAX الألماني 0.1% نتيجة ارتفاع مؤشر صانعي السيارات، وأغلق المؤشر CAC40 الفرنسي على تراجع طفيف جدا نسبته 0.04% بعد فوز رئيس حزب الامتياز ايمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية.



في المملكة المتحدة، أقفل مؤشر FTSE 100 على انخفاض 0.14%، نتيجة لارتفاع الجنية الاسترليني مقابل الدولار 3.8% بالإضافة الى خروج المملكة رسميا من الاتحاد الأوروبي.



أما في الصين، انخفض مؤشر شنغهاي 0.93% كما خفضت وكالة موديز لتصنيف الائتماني للصين درجة واحدة إلى A1 من Aa3، وذلك للمرة الأولى من ثلاث عقود مضت.



وفي أسعار السلع الأساسية واصلت أسعار النفط تراجعها خلال الربع الثاني، حيث انخفض مؤشر خام غرب تكساس 10.88% ليغلق عند 46 دولارا للبرميل، وانخفض مؤشر برنت 9.84% ليغلق عند 48.8% للبرميل.