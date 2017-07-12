الماجد: نتائج النصف الأول استمرار لمسيرة النجاح التي انطلقت في 2010

76 % نسبة العمالة الوطنية.. الأعلى على مستوى القطاع الخاص حقق بنك بوبيان ارتفاعا في أرباحه الصافية خلال النصف الأول من 2017 بلغت 16%، محققا 21.9 مليون دينار، وبربحية سهم 8.51 فلوس، مقارنة مع 8.33 فلوس مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي بيان صحافي أصدره البنك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل الماجد ان هذه النتائج الايجابية تأتي استمرارا لمسيرة البنك الناجحة منذ عام 2010 والتي عادت معها الربحية ونمو حصصه السوقية في مختلف القطاعات على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الكويتي بشقيه الإسلامي والتقليدي.

وأضاف الماجد ان جميع مؤشرات أداء البنك الرئيسية شهدت نموا ملحوظا حتى نهاية النصف المنصرم، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 3.7 مليارات دينار بنسبة نمو 10%، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 60 مليون دينار بنمو 17% بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 3.2 مليارات دينار بنمو 14%.

وأوضح الماجد أن إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفع ليصل إلى 352 مليون دينار مقارنة مع 326 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى 2.8 مليار دينار بنسبة نمو 18%، إلى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك.

وقال الماجد ان الحصة السوقية من التمويل بصفة عامة ارتفعت إلى حوالي 7.6% حاليا، بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد تحديدا إلى حوالي 11%.

ونوه الماجد الى ان بداية العام الحالي شهدت استمرار البنك في حصد الجوائز المميزة وأبرزها حصول البنك للعام الثالث على التوالي على جائزة غلوبل فاينانس العالمية كأفضل بنك اسلامي في الكويت بسبب ما حققه من انجازات سواء من حيث ارتفاع معدلات الربحية او زيادة حصصه السوقية.

التوسع في الفروع

من ناحية اخرى، اشار الماجد الى استمرار خطط البنك في التوسع بالسوق المحلي من خلال افتتاح المزيد من الفروع والتى وصل عددها حاليا الى 39 فرعا مقارنة بحوالي 15 قبل 5 سنوات.

وأضاف «في موازاة توسعنا الجغرافي محليا لنكون الأقرب الى عملائنا، فإننا مستمرون في الاستثمار في الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية التي وضعتنا في مقدمة البنوك المحلية لنلبى مختلف متطلبات عملائنا».

خدمة المجتمع

وأشار الماجد الى ان ما تحقق من نجاح انما يرجع الى موارد البنك البشرية والتي تعتبر سر النجاح الذي حققه في السنوات الأخيرة، موضحا ان نسبة العمالة الوطنية تجاوزت 76% وهي من اعلى النسب على مستوى القطاع الخاص عموما.

ونوه الى وصول البنك الى مختلف شرائح المجتمع من خلال ما قام به من أنشطة وفعاليات لاسيما خلال شهر رمضان الماضي جعلته دائما الأقرب الى المجتمع في اطار مسؤوليته الاجتماعية.