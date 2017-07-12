محمود عيسى

تجري احدى منصات التداول وشراء الاصول الاستثمارية في الهند مباحثات للاستحواذ على اصول في شركة ديجيتال باور ليمتد، وهي الذراع المتخصصة في شؤون الطاقة والتابعة لشركة دي بي ليمتد المعنية بالإعلام المطبوع.

ونقل موقع «ديل ستريت آسيا» عن مصدرين مطلعين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما نظرا لسرية المعلومات، قولهما ان المنصة تتألف من تحالف يضم كلاً من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وشركة تاتا باور الهندية، وشركة ICICI Venture، وكاي دو ديبو الكندية (CDPQ)، وصندوق الاحتياطي العام للدولة لسلطنة عمان.

وتملك شركة Diligent Power Ltd محطتي توليد طاقة حرارية تصل قدرتهما الإنتاجية معا إلى 2520 ميغاواط، إضافة إلى محطة كهرباء بطاقة 1200 ميغاواط في تشاتيسغار، ومحطة أخرى طاقتها 1320 ميغاواط في ماديا براديش.

وقال الموقع انه على الرغم من أن المنصة التي تأسست العام الماضي برأسمال قدره 850 مليون دولار بين الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وشركة تاتا باور الهندية، وشركة ICICI Venture، وكاي دو ديبو الكندية (CDPQ)، وصندوق الاحتياطي العام للدولة لسلطنة عمان، إلا أنها لم توقع أي صفقة حتى الآن.

وفيما امتنع الناطق الرسمي باسم كل من دي بي باور وتاتا باور عن التعليق على هذه الصفقة، قال الموقع انه لم يتلق أي ردود على الرسائل الإلكترونية التي بعث بها الى كل من الهيئة العامة للاستثمار وكاي دو ديبو الكندية حول هذه المسألة. وختم الموقع بالقول انه إذا ما تحققت الصفقة، فإنها ستوفر فرصة للتخارج امام المستثمرين الحاليين في الملكيات الخاصة private equity investors، ومن بينهم بنك جيه بي مورغان لإدارة الأصول، وواربورغ بينكوس، واي دي اف سي للبدائل وغيرها وتستهدف المنصة الاستحواذ على حصص مسيطرة في شركات توليد ونقل الطاقة العاملة في الهند.