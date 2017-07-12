ترسيات العقود في المنطقة لأدنى مستوى منذ 2014

محمود عيسى

تولت الكويت قيادة المنطقة في ترسيات العقود في يونيو الماضي بعقود بلغت قيمتها 886 مليون دولار، وتلتها الامارات بترسيات بلغت 664 مليون دولار، ثم السعودية بواقع 638 مليون دولار - وهي ارقام تعادل فقط كسورا من قيمة العقود التي ارستها الدولتان في مايو، واللتان كانتا على الدوام في مركز القيادة، وحلت قطر في المركز الرابع بقيمة 221 مليون دولار، والتي تعادل تقريبا نصف قيمة العقود التي ارستها في مايو، وأخيرا عمان والبحرين بقيمة بلغت 112 مليون دولار و55 مليون دولار على التوالي.

وعزت مجلة ميد هذا التراجع الكبير في ترسيات العقود في يونيو الماضي الى تداعيات الأزمة السياسية الخليجية.

وقد تم توقيع أكبر صفقة في الكويت بقيمة 581 مليون دولار والتي ارستها وزارة الكهرباء والمياه للمرحلة الثالثة من مشروع توربينات الغاز ذات الدورة المشتركة في منطقة الصبية. وبناء على الارقام الصادرة عن «ميد بروجكتس» التي تتتبع نشاط المشاريع في المنطقة، فإن هذا المشروع سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية من الكهرباء بنحو 750 ميغاواط.

وبوجه عام، قالت مجلة ميد ان ترسيات العقود في الشرق الأوسط تراجعت في يونيو الماضي الى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2014 وقد ساهمت الازمة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي في تقليص الترسيات الشهرية لعقود المشاريع في المنطقة.

وكانت قيمة الصفقات التي بلغت 3.2 مليارات دولار في يونيو أقل من المستوى الذي سجلته في فبراير الماضي والبالغ 3.6 مليارات دولار.

وسجل الربع الثاني من عام 2017 أيضا أدنى قيمة قياسية للعقود المرساة في اي فترة دورية منذ أبريل 2014، حيث تخلى السوق عن ادائه القوي في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 عندما قفزت قيمة العقود الى 43.5 مليار دولار.