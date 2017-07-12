قالت مجموعة ايكويت، الجهة العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات، انها قامت بإيقاف مؤقت لمصنع الإيثيلين 2 بالكويت نتيجة خلل فني.

وبطاقة إنتاجية تبلغ 850 ألف طن متري سنويا، تعود ملكية مصنع الإيثيلين 2 إلى الشركة الكويتية للأوليفينات ضمن مجموعة ايكويت. ونتيجة لهذا الإيقاف، تأثرت كذلك العمليات الإنتاجية في وحدات أخرى في الكويت، مثل مصنعي الإيثيلين جلايكول والبولي إيثيلين. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة ايكويت محمد حسين: «نقوم حاليا بالتدقيق في كل التفاصيل، وحسب التقييم المبدئي سوف يتم استئناف عمليات التشغيل بشكل كامل خلال أسبوعين. وفي الوقت الحالي، تنصب الأولويات على ضمان سلامة الجميع وإعادة التشغيل في أقرب وقت ممكن».

تعتبر مجموعة ايكويت من الجهات العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات وثاني أكبر منتج للإيثيلين جلايكول على مستوى العالم. وتمتلك المجموعة مجمعات صناعية في الكويت وأميركا الشمالية وأوروبا لإنتاج أكثر من 5 ملايين طن سنويا من الإيثيلين، والإيثيلين جلايكول، والبولي إيثيلين، وتيريفثالات البولي إيثيلين. ويتم تسويق هذه المنتجات في آسيا والأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتضم مجموعة ايكويت كلا من شركة ايكويت للبتروكيماويات، وشركاتها التابعة والشركة الكويتية للأوليفينات. وتتضمن الجهات المساهمة في المجموعة شركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة داو للكيماويات، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية. وباعتبارها مؤسسة دولية، فإن مجموعة ايكويت تولي الكثير من العناية تجاه مبادئ التنمية المستدامة في جميع مناطق تواجدها من خلال الشراكات في عدة مجالات مثل البيئة والاقتصاد والمجتمع.