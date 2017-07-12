حققت شركة الريادة للتمويل والاستثمار نموا في أرباحها بنسبة 23% خلال 2016، لتحقق 1.3 مليون دينار بواقع 8.9 فلوس ربحية للسهم الواحد، مقابل صافي ربح بلغ 1.09 دينار عن عام 2015 بواقع 7.3 فلوس ربحية للسهم.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الريادة للتمويل والاستثمار مهند الصانع خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس الأول بنسبة حضور بلغت 100%، ان القيمة الدفترية لسهم الشركة بلغت 148 فلسا كما في 31 ديسمبر 2016، في حين بلغ معدل العائد التراكمي على حقوق الملكية 48% منذ تأسيس الشركة في العام 2008 لتبلغ 22.2 مليون دينار.

وأضاف الصانع أن «الريادة» تتمتع بوضع مالي متين واستثماراتها في مشاريع مميزة، وذات وضع ريادي في تنويع مصادر الدخل في قطاع التمويل والاستثمار خاصة في قطاع العقار التجاري- محلات التجزئة- كما أصبحت هي وشركاتها الزميلة من الشركات المتميزة والمنافسة في هذا القطاع الذي بدوره ساهم في نتائج ممتازة لهذا العام. وأكد الصانع أن «الريادة» مستمرة في المضي نحو تنفيذ خطتها الاستراتيجية الرئيسية القائمة على تنوع مصادر الدخل بين جني أرباح الاستثمار في مشاريع عقارية ومجمعات تجارية مميزة. هذا، وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على كافة البنود الواردة على جدول الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ومنها الموافقة على عدم توزيع أرباح، كما تم انتخاب على عبدالله الخميس كعضو مستقل في مجلس إدارة الشركة.