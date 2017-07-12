التعيين دليل لاستقرار فريق الإدارة وجاهزية التعاقب الوظيفي

أعلن بنك الكويت الوطني عن تعيين سليمان براك المرزوق في منصب نائب الرئيس التنفيذي للكويت، مع استمرار توليه لمهامه الحالية كمدير عام مجموعة الخزانة.

وأضاف «الوطني» في بيان صحافي، أن تعيين المرزوق في منصب نائب الرئيس التنفيذي للكويت يمثل دليلا واضحا على استقرار فريق إدارة البنك من جاهزيته في استراتيجية التعاقب الوظيفي، حيث يمتلك المرزوق بخبرة مصرفية وتنظيمية ستساعد البنك في إنجاز أهدافه وخططه الاستراتيجية نحو تعزيز مكانة البنك سواء على الصعيدين المحلي أو الإقليمي.

السيرة الذاتية

التحـــق المـــرزوق بمجموعة الخزينــــة بالبنك الوطني في 2002، وذلك بعــد حصوله على بكالوريــوس العلـــوم الاقتصادية من جامعة ولاية بورتلاند بالولايات المتحدة الأميركية.

واستهل سليمان حياته المهنية كمسؤول بإدارة الخدمات والمبيعات في مجموعة الخزينة، مقدما لعملاء البنك منتجات استثمارية وحلولا تحوطية فيما يتعلق بتداول العملات وأسواق الأوراق المالية.

وبعد مضي 5 سنوات، أسس المرزوق قسم تداولات العقود الآجلة، قبل أن ينتقل ليرأس قسم أسواق النقد في العام التالي، حيث قام خلال تلك الفترة بإدارة موجودات ومطلوبات البنك مع الالتزام التام بالمعايير الرقابية والداخلية.

وتمت ترقيته لمنصب نائب مدير عام مجموعة الخزينة في 2008، ليشرف بعدها على أكبر غرفة تداول على مستوى الكويت، واصبح عضوا في لجنة ادارة الأصول والخصوم منذ ذلك الحين.

وفي سبتمبر 2012 انتقل المرزوق للعمل في بنك الكويت المركزي وشغل منصب مدير إدارة العمليات الاجنبية ليدير الاحتياطات الخارجية للبنك، بالإضافة إلى الاشراف على الأسواق النقدية المحلية وتنميتها، فضلا عن إصدار سندات وأذونات البنك المركزي وخزينة الدولة.

ثم تم تعيينه كعضو في مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي، وبنك الكويت الصناعي، واللجنة التنفيذية لمؤسسة إدارة السيولة الإسلامية العالمية، وفي مارس 2015، انضم المرزوق مرة اخرى لفريق عمل بنك الكويت الوطني وتولى منصب المدير العام لمجموعة الخزينة.