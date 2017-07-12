السعيد: إطلاق رحلات إلى باكو بأذربيجان وسراييفو بالبوسنة اليوم وغداً على التوالي دشنت الخطوط الجوية الوطنية، أحدث شركة طيران كويتية، أمس باكورة رحلاتها التجارية المجدولة بإطلاق أول وجهة لها من مطار الكويت الدولي الى مدينة تبليسي في جورجيا بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية من وإلى الكويت.

وأقامت الشركة حفلا في العاصمة الجورجية بحضور السفير الكويتي لدى جورجيا مبارك محمد السهيجان، والسفير الجورجي في البلاد رولاند بيريدزة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وحضور مميز من مختلف وسائل الإعلام المحلية.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس إدارة الخطوط الوطنية رياض السعيد خلال الحفل إن إقلاع أولى رحلات الشركة مع بداية موسم الصيف الى جورجيا، يعد إيذانا ببدء التشغيل التجاري للناقلة من بعد انقطاع طويل، كما أنه يعتبر مرحلة مهمة في تاريخ النقل الجوي بالكويت، علاوة على أنه يأتي اتساقا مع رغبة القيادة السياسية في تطوير قطاع الطيران المحلي لمواكبة النمو المتزايد للحركة بسوق الكويت.

وأضاف السعيد أن الخطوط الوطنية تشهد اليوم ولادة عهد جديد على جميع المستويات، إداريا وفنيا وخدميا بهدف الوصول الى تقديم أفضل الخدمات بشكل غير تقليدي ومميز لجمهور المسافرين بالكويت من مواطنين ومقيمين بمختلف شرائحهم وبأسعار تنافسية، إذ عكف على الإعداد لها نخبة من المديرين والعاملين لتقديم خدمات لأول مرة بسوق السفر الكويتي.

وتابع بالقول: تتخذ الخطوط الوطنية من مطار الكويت الدولي مركزا لعملياتها، إذ تسير في الوقت الحالي 3 رحلات مباشرة كل أسبوع من وإلى الكويت - تبليسي، أيام الاثنين والثلاثاء والجمعة، على متن الطائرة إيرباص طراز A320 والتي تحتوي على 155 مقعدا منها 12 مقعدا لدرجة رجال الأعمال والباقي للسياحية.

وأكد حرص إدارة الخطوط الوطنية على ضمان توفير تجربة سفر فريدة من نوعها بعد العودة للسوق المحلي مجددا، مشيرا الى أنه من المقرر إطلاق رحلات الى وجهات جديدة في باكو بأذربيجان وسراييفو بالبوسنة اليوم وغدا على التوالي، ولاسيما أنها أماكن تحظى بطلب كبير في الآونة الأخيرة من قبل المسافرين بالكويت.

في ختام تصريحه، أعرب السعيد عن شكره وتقديره لحكومة وسلطات الطيران المدني بجورجيا على الدعم الذي قدموه للشركة لتسهيل عمل رحلاتها تلبية لمتطلبات الركاب من الكويت على هذا الخط الذي ينجم عنه تعزيز حركة السياحة والتجارة بين البلدين في المستقبل القريب.

من جهتها، أكدت مديرة العلاقات العامة والإعلام بالخطوط الوطنية، لنا الرشيد أن إطلاق أول خط للشركة الى تبليسي - جورجيا الكائنة في قلب جبال القوقاز يلبي طموحات محبي وعشاق السفر ويساهم في توفير الوجهات المرغوبة مباشرة للمسافرين داخل البلاد.

وأضافت أن وجهات مثل مدن جورجيا والبلاد الأخرى التي تقلع إليها «الوطنية» افتقدت خلال الفترة الماضية الى وجود خط مباشر من الكويت، وهو ما دفع إدارة الشركة للعمل على تلبية رغبات المسافرين من مطار الكويت الدولي بهدف قريب المسافات وبلوغ تجربة سفر ممتعة على متن رحلات «الوطنية».

وأشارت الى أن الخطوط الوطنية تسعى الى ان تكون الأقرب الى جميع الركاب لتكون الشركة المحببة إليهم في رحلاتهم للاستمتاع بعطلهم بكل مكوناتها ابتداء من اختياره لطائراتنا التي تقله الى وجهته المقصودة ليكون طاقم الطائرة بمنزلة الصديق مع الراكب خلال ساعات الطيران.

وشهدت الرحلة حفلا أقيم في مدينة تبليسي تتضمن العديد من الفقرات، في مقدمتها الأداء الرائع الذي قدمته فرقة استعراضية شعبية كويتية سواء خلال الحفل أو على متن رحلتي الذهاب والعودة التي اصطحبت خلالها الشركة وفدا إعلاميا من مختلف وسائل الاعلام بالكويت، إضافة الى كوكبة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أجواء يسودها روح المرح والسعادة.

ومما تضمنته فقرات الحفل إجراء الخطوط الوطنية لسحب على تذاكر سفر مجانا للحضور من خلال «بوردنج» الرحلة.