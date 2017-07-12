قالت وكالة «بلومبيرغ» نقلا عن مصادر إن شركة «زين السعودية»، «تقترب من ابرام اتفاق لبيع نحو 7500 برج من أبراج الاتصالات المملوكة لها، وذلك إلى شركة «تاسك» اللبنانية.

وأوضحت المصادر أن قيمة عملية البيع يمكن أن تصل الى 500 مليون دولار، مشيرة الى أن الشركة اللبنانية المتخصصة في شراء وتأجير أبراج الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط قد تقدمت لعدة بنوك بطلب للحصول على التمويل اللازم من أجل الصفقة.

وبينت مصادر الوكالة أنه من المتوقع إتمام صفقة بيع أبراج «زين السعودية» بنهاية العام الحالي 2017.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» بيتر كالياروبولوس لـ «بلومبيرغ»، ان الشركة ما زالت مهتمة ببيع أبراج الاتصالات الخاصة بها، مبينا ان المفاوضات ما زالت جارية مع شركة «تاسك»، مشيرا الى أن المفاوضات من هذا النوع تعتبر معقدة وليس هناك أي ضمانات بشأن التوصل الى اتفاق.