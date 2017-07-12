أعلنت شركة اس اند بي داو جونز عن وضع السوق الكويتي على قائمة الترقية للأسواق الناشئة في 2018 ليكون السوق الكويتي ضمن مكونات مؤشر S&P DJ للأسواق الناشئة بدلا من الاسواق الصاعدة وارجعت ذلك الى عمليات اعادة الهيكلة التي تقوم بها هيئة أسواق المال وادارة البورصة الكويتية لتلبية المتطلبات اللازمة لذلك الترقي والعمل على اقامة بنية تحتية للسوق لا تقل عن باقي الأسواق الناشئة في العالم.



واكد التقرير ان العوامل الرئيسية التي ساهمت في وضع الكويت ضمن قائمة الاسواق المحتمل ترقيتها للاسواق الناشئة بالمؤشر تتضمن تطبيق نظام ما بعد التداول والتسوية T+3 للمستثمرين الاجانب والمحليين على السواء والعامل الثاني يتمثل في التطوير المبدئي لنظام التسليم مقابل الدفع DVP.



واختتم التقرير مؤكدا على ان هناك توجها واضحا من ادارة السوق وهيئة اسواق المال بالكويت على الاستمرار الاصلاحات من اجل ترسيخ بيئة استثمارية افضل لجذب مزيد من الاستثمارات. وتأتي تلك التطورات تكليلا لجهود هيئة أسواق المال ممثلة في رئيس مفوضيها د.نايف الحجرف ونائب رئيس مجلس ادارة البورصة والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد سعيا منهما لبناء أساس قوي لترقي البورصة الكويتية لمصاف الأسواق الناشئة وصدارة أسواق المنطقة في جذب الاستثمارات الاجنبية.

.. وتطلق خدمة «الأسعار الفورية» إلكترونياً

أعلنت بورصة الكويت عن إطلاق خدمة «الأسعار الفورية» ‘Market Watch’ الجديدة، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، والتي يمكن من خلالها الوصول للبيانات الخاصة بالسوق سواء الآنية أو المتأخرة.

وتوفر خدمة «الأسعار الفورية» الجديدة ملخصا للمؤشر السعري، والقيمة وحجم التداول والشركات ذات الصفقات المرتفعة والمنخفضة والثابتة، وعدد الصفقات وحالة السوق.

هذا، وسوف تكون خاصية البيانات الآنية متاحة للمشتركين فقط، ويمكن أن تتم عملية الاشتراك المجانية من خلال بضع خطوات بسيطة. كما وستظل صفحة الأسعار الحالية متاحة عن طريق صفحة الأسعار الفورية من خلال موقع بورصة الكويت الرسمي، حيث سيتم عرض البيانات بصورة متأخرة لمدة 15 دقيقة اعتبارا من تاريخ إطلاق الخدمة.

وتسمح الخاصية الجديدة للمشتركين بالبحث عن البيانات المطلوبة وفقا للقطاعات مثل النفط والغاز، والمواد الأساسية، والصناعات، والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والخدمات الاستهلاكية، والاتصالات، والبنوك، والعقارات وغيرها.

كما يتوافر جدول ملخص يقدم معلومات عن تلك القطاعات، والصفقات الأكثر ارتفاعا وانخفاضا وتداولا وذلك حسب الحجم والقيمة.