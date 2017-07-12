يدعو بنك الخليج عملاءه الكرام لمتابعة برنامــــــج «ربع الديوانية» الإذاعي علــــى راديو «إف إم 88.8» وذلك يوم غد الخميس الموافق 13 يوليو 2017 في تمام الساعة 1 ظهرا، فقد يحالفهم الحظ ليكونوا من الرابحين في سحوبات حسابي الدانة وred التي سيتم إجراؤها على الهواء مباشرة.

وخلال البرنامج سيعلن ممثلا بنك الخليج مشعل الصلال وعائشة النصرالله عن أسماء الفائزبن في سحب الدانة ربع السنوي الثاني على جائزة بقيمة 250 ألف دينار كويتي، والسحب الشهري السادس لحساب red على جوائز «أبل» القيمة، وكالعادة ستقام السحوبات تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

ويعد برنامج حساب الدانة من الحسابات الرئيسية لدى بنك الخليج. حيث يتضمن برنامجه أكبر الجوائز النقدية ربع السنوية والتي تشمل جوائز قيمتها 200 الف دينار كويتي، و250 الف دينار كويتي، و500 الف دينار كويتي، إضافة الى جائزة المليون دينار كويتي، هذا بالإضافة إلى سحوبات يومية خلال أيام العمل على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي.

كما أن الجائزة السنوية الكبرى لحساب الدانة التي قيمتها مليون دينار كويتي ليست أكبر جائزة نقدية فردية في الكويت فحسب، بل تم إعتمادها وتسجيلها كـ«أكبر جائزة مرتبطة بحساب مصرفي» في العالم من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وسيقام السحب ربع السنوي الثالث في 28 سبتمبر 2017 على جائزة قيمتها 500 الف دينار كويتي. أما السحب الرابع والأخير فسوف يقام في 11 يناير 2018 حيث سيتم تتويج مليونير الدانة الجديد لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي.

وبإمكان عملاء الدانة زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، وذلك عبر أجهزة الصراف الآلي التفاعلية وأجهزة السحب والإيداع وخدمة الدفع الآلي الجديدة «ePay» أو من خلال زيارة أي من فروع البنك المنتشرة في أنحـــــاء الكويت.

أما حساب red من بنك الخليج فقد صمم خصيصا لطلبة المرحلة الثانوية والكليات والجامعات، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، ودون شرط وجود حد أدنى لفتح الحساب.

يحصل عمـــــلاء red علـــى فرصة دخول السحوبات الشهرية تلقائيا عند تحويــــل إعاناتهم الطلابية للفــــــوز بجوائز قيمة تشمل جهـــــاز «آيفون plus7»، وجهاز «آيباد برو»، وساعة «آبل» الذكية. وتستمر السحوبات حتى يناير 2018 على أن يقام السحب القادم في 24 يوليو 2017.

ويمنح حساب red عملاءه العديد من المزايا من بينها فرصة الفوز بسيارة فيات C500 موديل 2017، بمجرد تحويل إعاناتهم الطلابية، كما بإمكانهم الحصول على تذاكـــــر سينما بقيمة دينارين لـــــدى صالات العرض التابعـــــة لسينسكيب طوال أيام الأسبوع، وفضـــــلا عن ذلك يحصل العملاء على فرصة التسوق حصريـــــا مع «إدفعلي» من الولايــــات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهي الشركة المتخصصة في تقديم صندوق البريد لخدمات التسوق عبر الإنترنت.

كما سيتمكن عملاء red أيضا من تحويل الأموال من أي حساب لدى أي من البنوك المحلية إلى حسابهم في بنك الخليج عبر خاصية جديدة للدفع الإلكتروني “ePay”، والتي تمنحهم إمكانية تسديد فواتير الهاتف النقال لدى كل من زين، واوريدو وفيفا، وكذلك شراء بطاقات iTunes وGoogle Play.

وتتوافر خدمة الدفع الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو تطبيق الهواتف الذكية.