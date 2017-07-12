الباكر: مستمرون في النمو والنجاح والتحليق عالياً

تلقت الخطوط الجوية القطرية دعما عالميا هائلا بعد إطلاق الإعلان التلفزيوني «تختفي جميع الحدود.. ويبقى الأفق»، الذي عرض على محطات التلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي. وحاز الإعلان نسبة مشاهدة عالية تجاوزت 54 مليون مشاهدة عالميا ليصبح أكثر الإعلانات رواجا خلال الأسبوع الآخير من شهر يونيو.

وتم تصنيف الإعلان، الذي تم إطلاقه عبر قنوات التواصل الاجتماعي للناقلة القطرية، كواحدا من أكثر الإعلانات رواجا بعدما حصد أكثر من 54 مليون مشاهدة، حيث حصل على أكثر من 50 مليون مشاهدة على صفحة الناقلة على الفيسبوك وما يقارب 800000 مشاهدة على تويتر وأكثر من 3 ملايين مشاهدة على انستغرام وأكثر من مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

يأتي نجاح هذا الإعلان بفضل إيمان الخطوط الجوية القطرية بأن السفر يتخطى كافة الحدود والحواجز وأنه ضرورة وأن هذا العالم ملك لنا جميعا لاستكشافه.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: بالرغم من الإجراءات غير القانونية ضدنا، تستمر الخطوط الجوية القطرية بالنمو والنجاح والتحليق عاليا في السماء حيث تختفي جميع الحدود والحواجز ويبقى الأفق، ويسعدنا الدعم الذي نتلقاه من قبل متابعينا الأوفياء حول العالم والذين أكدوا على واحدة من قيمنا الأصيلة التي تتمثل في جمع الناس معا، وسوف نستمر بخدمة مسافرينا والتحليق عاليا في السماء بفضل شبكة وجهاتنا العالمية، وسوف نستمر بإيماننا بأن السفر حق للجميع وأن هذا العالم ملك لنا جميعا لاستكشافه.

وأضاف الباكر: الحظر الذي بدأ في 5 يونيو على دولة قطر جرد الخطوط الجوية القطرية من أدنى الحقوق التي يجب أن تتمتع بها كشركة طيران دولية، ومع ذلك، بقي تركيزنا منصبا على الاستمرار في خدمة عملائنا وتقديم خدماتنا الشهيرة الحائزة عدة جوائز لهم.

من جهتها، قالت سلام الشوا، نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية: نحن نؤمن بأن الصورة تعبر عن ألف كلمة، وهذا ما أردنا التأكيد عليه من خلال استخدام الوسائل البصرية لإيصال رسالتنا. ويشكل هذا الإعلان أبلغ تعبير عن الحزن الذي نشعر به بعد عزلنا عن عملائنا، ونحن نرفع في الخطوط الجوية القطرية شعار معا إلى كل مكان، حيث نريد أن نكون مع مسافرينا في كل شيء.

ويلقي الإعلان الضوء على الرؤية المشتركة التي تجمع الخطوط الجوية القطرية مع الآلاف من داعميها من شتى أنحاء العالم، وذلك بأن جميع الحدود تختفي في السماء. ويؤكد الإعلان «تختفي جميع الحدود.. ويبقى الأفق» رؤية الخطوط الجوية القطرية بأن هذا العالم بلا شك سيكون أفضل عندما نكتشفه معا.

ولفت هذا الإعلان انتباه وسائل الإعلام العالمية الأسبوع الماضي وتصدر عناوين المحطات العالمية، بما في ذلك محطة بلومبيرغ وسي ان ان.