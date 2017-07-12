انطلاقا من دورها الريادي في غرس وتأصيل قيم الولاء والانتماء في نفوس موظفيها الذين أسهموا في بناء وازدهار أعمالها، كرمت مجموعة الملا كل من رمضان علي بهاتي، ونزيه يوسف أبو عاصي لإتمامهم الـ 40 عاما من الخدمة وذلك خلال مراسم التكريم التي أقيمت مؤخرا بمقرها الرئيسي في منطقة الشويخ التجارية الحرة، بحضور أنور عبدالله الملا نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الملا، والرئيس الإداري عبدالله نجيب الملا.

وبهذه المناسبة، أثني أنور عبدالله الملا، على الموظفين لمشاركتهم في عملية النمو والتطوير في الشركة، كما قدم إليهم جزيل الشكر على ولائهم في تأدية أعمالهم على مر السنين.

وجاءت الفعالية لتوفر لقاء دافئا بين العاملين أصحاب الخدمة طويلة المدى، وتتيح الفرصة للمجموعة لتكريم موظفيها في احتفالية خاصة من أجل سنوات الخدمة التي أمضوها لديها بجد وإخلاص، حيث يعد الاحتفال بالنجاح الذي تم تحقيقه على مدار العقود الأربعة الماضية إحدى الركائز الأساسية لدى مجموعة الملا. واختتمت مراسم التكريم بمنح الموظفين المكرمين جوائز قيمة، ودروع تكريم بالإضافة إلى شهادات تقديـر.