حصدت لينكون لقب أفضل علامة تجارية للسيارات الفاخرة ضمن جوائز رضا العملاء للعام الحالي والتي تجريها «أوتو باسيفيك»، الشركة المتخصصة في أبحاث تسويق السيارات واستشارات المنتجات. وتستند الجوائز إلى إجابات مالكي سيارات لينكون الجديدة عن أسئلة استبيان تتعلق بالتجربة الكلية للملكية.

وفي هذا الصدد، قال جورج بيترسون، رئيس أوتو باسيفيك: تركز جوائز رضا العملاء على أبرز الخصائص والمواصفات المتوافرة في السيارات ضمن منظور شمولي متكامل، حيث تقيس 49 ميزة منفصلة بدءا من مزايا الراحة التي يوفرها التصميم الداخلي وكذلك التصميم الفريد للسيارة، وانتهاء بالكفاءة في توفير الوقود ومستويات الأداء العالية. كما تتناول بعمق الجوهر الأساسي لتجربة الملكية.

ويصادف العام الحالي الذكرى الـ 21 لتأسيس «أوتو باسيفيك»، التي تقوم بتحديد المركبات التي تحقق أعلى مستويات رضا العملاء بناء على استبيان آراء ما يزيد على 54000 من مالكي السيارات والشاحنات الخفيفة الجديدة طراز العامين 2016 و2017.

من جانبه، قال أليكس شايفر، مدير لينكون الشرق الأوسط: تستعيد لينكون ريادتها في فئة السيارات الفاخرة، وهذا يعد دليلا واضحا على الجودة الرفيعة لسياراتنا، ومؤشرا قويا على الخدمات المثالية التي نحرص على تقديمها لعملائنا دائما. ومع وصول سيارة كونتننتال للشرق الأوسط، فإن لينكون تكون قد أوفت بوعدها والتزامها المتواصل تجاه المنطقة بطرح أربع سيارات في أربع سنوات.

وقد استعادت لينكون هذا العام زمام الريادة في فئة السيارات الفاخرة، بفضل مساهمة طرازات لينكون كونتيننتال، لينكون MKZ، ولينكون نافيجيتور، والتي فازت بالتصويت ضمن فئات السيارة الفاخرة، والسيارة الفاخرة متوسطة الحجم، والسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة على التوالي في استبيان «أوتو باسيفيك».

وتواصل قائمة المركبات القوية التي توفرها شركة لينكون استقطاب مزيد من العملاء لعلامتها التجارية الفريدة، حيث حققت الشركة أعلى معدلات الولاء بين مشتري السيارات الفاخرة الجديدة في الربع الأول من العام 2017، وفقا لبيانات ولاء العملاء في شركة تحليل المعلومات «آي اتش اس ماركيت».