قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال اليوم الثلاثاء إنه يستهدف الإبقاء على إنتاج حقل الشاهين البحري القطري عند 300 ألف برميل يوميا من النفط.
كان بويان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة بمناسبة تدشين شركة نفط الشمال المشغل والمطور الجديد لحقل الشاهين بدلا من ايه.بي مولر-ميرسك الدنمركية.
كانت توتال فازت بحصة نسبتها 30 بالمئة في أكبر حقول النفط البحرية القطرية العام الماضي. وتحتفظ قطر للبترول المملوكة للدولة بنسبة السبعين بالمئة الباقية في المشروع المشترك الجديد للحقل.
وقال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للبترول إن توتال قدمت أفضل عرض للحقل العام الماضي وإن العقد الجديد سيجلب إيرادات أعلى لقطر عن الاتفاق السابق.