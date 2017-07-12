أعلن المهندس مشعل الملحم الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت القابضة عن افتتاح مكاتب جديدة للشركة في لندن ومانشستر وذلك ضمن خطة الشركة لخدمة كافة العملاء العرب والخليجيين في بريطانيا في كافة الخدمات العقارية الاستشارية.



وأكد الملحم أن مكتب لندن سيكون في شارع بيكر في قلب الحي التجاري والسياحي وذلك في مقر شركة نايت فرانك الحليف الإستراتيجي لشركة بلوبرينت وسيباشر نشاطه اعتبارا من منتصف يوليو.



أما بالنسبة لمكتب مدينة مانشستر فإنه سيهدف لخدمة كافة العملاء في شمال انجلترا. وأضاف الملحم أن مكاتب الشركة في بريطانيا ستقدم مجموعة من الخدمات ومن أهمها توفير استشارات التمويل العقاري وبيع وشراء العقارات وخدمات تأجير وإدارة العقارات السكنية والتجارية والتأثيث والتصميم الداخلي وإدارة الاستثمارات العقاريـــة وحلول التطوير العقاري والترميم وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى الاستشارات الخاصة بالشؤون الضريبية والهيكلة القانونية لشركات المستثمرين.



وكشف الملحم أن الشركة تغطي الآن كافة الخدمات الرئيسية التي يحتاج إليها المستثمر العقاري وأن الشركة بصدد طرح مشروع برج سكني في مدينة مانشستر في نهاية عام 2017.