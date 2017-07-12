تحرص شركة فولكس واجن الكويت، بهبهاني للسيارات، على توفير سبل القيادة الآمنة لعملائها، لذلك تقدم خلال موسم الصيف باقة من العروض المميزة لشراء المكابح الجديدة والمتوافرة لتناسب جميع الطرازات. تتوافر الباقات للطلب وحتى نهاية شهر يوليو الجاري.

ومن خلال حملة الباقات المميزة على المكابح، سيتمكن العملاء من توفير ما يصل إلى 15% من قيمة الباقة المختارة والمقدمة من فولكس واجن الكويت والتي تشمل وسائد المكابح وأقراص المكابح الخاصة بالعجلات الأمامية والخلفية.

وأشار عبدالله علي، المدير العام لفولكس واجن الكويت، قائلا: يتأثر أداء السيارات جذريا بأجواء الطقس المتقلبة خاصة المناخ الحار والجاف كما هو الحال في الكويت. لذلك ننصح جميع عملائنا بزيارة مركز خدمتنا المتفوق في منطقة الشويخ للتأكد من سلامة وسائد وأقراص المكابح وإجراء الفحص والصيانة اللازمين للحفاظ على أداء السيارة وتقليل نسبة التأثير على المكابح.

وأضاف: تعد سلامة عملائنا وتوفير تجربة القيادة الآمنة لهم من أهم الأساسيات التي نعمل عليها، لذلك نقدم لهم باقات قطع غيار فولكس واجن الأصلية التي تمنحهم الثقة للانطلاق بكامل خطوات الأمان على طرق الكويت.

وتقدم وسائد المكابح المقاومة للتآكل أداء مكابح محسنا ومسافات كبح أقصر، كما تساعد أقراص المكابح عالية التحمل وغير القابلة للكسر على تنظيم أداء المكابح في الحالات القصوى. ويتميز مركز الخدمة بوجود فريق مدرب ومعتمد من قبل شركة فولكس واجن لتقديم الخدمات المتميزة.