أعلن منتجع أتلانتس النخلة عن مشروع موسع لتجديد المنتجع بقيمة 100 مليون دولار أميركي، وذلك في إطار تطوير خدماته لكل زوار المنتجع وتجاوبا مع رؤية دبي السياحية لاجتذاب 20 مليون زائر لدبي بحلول عام 2020.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، حقق منتجع أتلانتس النخلة نتائج تجارية بارزة انعكست من خلال متوسط نسبة الاشغال في غرف وأجنحة المنتجع والذي وصل لـ93%، بزيادة بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



ويعزز هذا النمو من موقع أتلانتس النخلة كالوجهة الترفيهية والسياحية الأكثر نموا في المنطقة متجاوزا جميع منافسيه من ناحية نسبة الاشغال ونمو عدد الزوار، وذلك نتيجة للتجارب النوعية والأسعار التنافسية التي يقدمها المنتجع، والزيادة الملحوظة في عدد ضيوف المنتجع من دول عالمية مثل روسيا والصين والهند اضافة للعديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا.



وبدأ منتجع أتلانتس النخلة في 4 يوليو 2017 بتنفيذ مشروع التجديد الذي يستمر ثلاث سنوات، ويتضمن تجديد جميع غرفة وأجنحة المنتجع الـ1539. حيث سيتم تجديد 50 غرفة وجناحا كل ستة أسابيع، لضمان عدم تأثير المشروع على إقامة الضيوف، حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع مع نهاية 2019 ليكون أتلانتس النخلة جاهزا لاستضافة «اكسبو 2020».



وتم الاعلان عن أن شركة «WA International» والتي تتخذ من الامارت مقرا لها ستقوم بأعمال التصميم الداخلي لغرف الضيوف في المنتجع في حين تم منح شركة «Al Tayer Stocks» المتخصصة في مجال الديكور والصيانة أعمال تجديد الـ ١٥٣٢ غرفة وجناحا إضافة الى الممرات.

ويسعى مشروع التجديد الى تقديم منظور جديد ومتميز للمنتجع، بما في ذلك تصاميم السجاد التي ترمز الى الأجواء البحرية الفيروزية، مع ظلال مرجانية رائعة في الغرف التي سيتم تحديثها. ويحرص المشروع على استخدام أحدث التكنولوجيا، والتي تتضمن أجهزة التلفاز الحديثة المسطحة 49 بوصة، وأنظمة مفاتيح الغرف المتطورة وغيرها الكثير من التقنيات.



كما يمتد مشروع التطوير لشرفات المنتجع وغرف الحمام والتي ستتضمن أحواض استحمام من الرخام، وأحواض استحمام مستقلة طولية. كما يتم حاليا تحديث مطعم «كالايدوسكوب» في المنتجع حيث سيعاد افتتاحه في شهر سبتمبر 2017، وتتضمن خطط المشروع الجديد تحديدا شاطئ نسيمي ومطعم «أيامنا» اللبناني و«امبريال كلوب».