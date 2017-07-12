أعلن البنك التجاري الكويتي عن تعاون جديد مع موقع Kaligo لحجوزات الفنادق بالاشتراك مع الخطوط الجوية البريطانية يوفر البنك بمقتضاه عرضا حصريا لعملاء البنك من حاملي البطاقات المشتركة مع الخطوط الجوية البريطانية.

وعن تفاصيل العرض، أوضح البنك أنه سوف يحصل العملاء على نقاط أفيوس Avios محددة عند الحجز لدى أي فندق عبر موقع Kaligo، بالاضافة الى تلك النقاط سوف يحصل العملاء تلقائيا على 25% نقاط أفيوس (Avios) إضافية عند حجز الفندق باستخدام اي من البطاقات المشتركة الصادرة بين البنك التجاري الكويتي والخطوط الجوية البريطانية.

هذا، ويسري العرض على الحجوزات التي يتم إجراؤها خلال الفترة من 1 أبريل 2017 حتى 31 مارس 2018، ويطبق على إقامات الفنادق خلال الفترة من 1 أبريل 2017 حتى 30 سبتمبر 2018.

ويعد موقع Kaligo.com أحد المواقع الرائدة لحجز الفنادق العالمية، حيث يمنح العملاء فرصة تجميع أميال ونقاط عبر مجموعة واسعة من برامج الولاء المفضلة لديهم.

وقد أطلق الموقع في عام 2014، وهو يقدم الحجوزات لأكثر من 465.000 فندق في أكثر من 200 دولة وبأفضل الأسعار.