تصميم السيارة مستوحى من تعبيرات عن الجمال الداخلي تجسد الانسجام التام بين الهندسة والتصميم

شهدت جوائز التميز في التصميم الدولية 2017 صعود سيارة جينيسيس «G80 سبورت» إلى القائمة النهائية من المرشحين للفوز في هذه الجوائز المرموقة التي تنظمها سنويا جمعية المصممين الصناعيين الأميركية، بعد إشادة الجمعية بالخطوط الأنيقة والقوية والمظهر الرياضي للطراز G80 سبورت.

ويرتقي الطراز G80 سبورت من جينيسيس بأداء قيادة السيارات الفاخرة إلى مستوى جديد، إذ يشكل اختراقا ثوريا لتقاليد القيادة الحديثة، نظرا لكونه يدمج بين احتياجات السائق والإمكانيات التقنية للقيادة عبر تركيزه على الإبداع الهادف، فيما يخلق الاهتمام بالإرث الكوري لعلامة جينيسيس توازنا ملحوظا بين مقومات فخامة السيارة وأسس الرفعة والتقدير للشخص الذي يتولى قيادتها. ويستند نموذج التصميم في الطراز G80 سبورت إلى الحفاظ على نسب الأبعاد المتناسقة في تركيبة توافقية مع الجانب الرياضي الأكثر حضورا لهذه السيارة.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس قسم التصميم لدى جينيسيس، لوك دونكرفولك، أن علامة جينيسيس التجارية بنيت على التصميم والتوازن بين الجمال والأداء الوظيفي، قائلا إن تسمية الطراز G80 سبورت ضمن قائمة المرشحين المتأهلين إلى النهائي في جوائز التميز في التصميم الدولية المرموقة دليل على سلامة توجهاتنا في مساعينا لتطوير علامة جينيسيس، التي تأتي تصاميمها مستوحاة من تعبيرات نقية عن الجمال الداخلي تجسد أعلى درجات الانسجام بين الهندسة والتصميم، وأضاف: من الرائع الحصول على دعم مجتمع التصميم لأمر حظي إنجازه بالكثير من الاهتمام والشغف.

واستوحي تصميم السيارة G80 من هيئة رياضي متوثب ينتظر إشارة الانطلاق في بداية السباق، وهي تتضمن عناصر شاملة موجزة باللون النحاسي تربط التصميم الخارجي بتصميم المقصورة التي تشتمل على عجلة قيادة جلدية ثلاثية الأضلاع، وحواف زخرفية جذابة من ألياف الكربون، ومقاعد رياضية جلدية. وتأتي السيارة مزودة بعجلات فريدة التصميم بقياس 19 بوصة.

ويقبع داخل التصميم الخارجي الجذاب للسيارة G80 سبورت، محرك سعته 3.3 ليترات يعمل بالحقن المباشر للوقود وهو مزود بشاحن تيربو ثنائي ويعطي قوة تبلغ 380 حصانا، ويأتي مرتبطا بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات. ويتيح نظام توليد الحركة القوي والمبتكر هذا ديناميكيات قيادة متفوقة وراحة ركوب محسنة ورشاقة رياضية، بدعم من نظام تعليق متطور.

من جانبه، قال مايك سونغ، رئيس عمليات جينيسيس في إفريقيا والشرق الأوسط، إن السيارة G80 سبورت تؤكد أن الاهتمام بأدق التفاصيل يؤدي إلى ابتكار «سيارات استثنائية تمتاز عن غيرها من الطرز المنافسة»، وأضاف: نجحت جينيسيس في وضع المحددات التي يرمز إليها هذا الاسم، بوصفه أحدث علامة للسيارات الراقية في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن جوائز التميز في التصميم الدولية تكرم التميز في التصميم وتروج له عبر مدى واسع من القطاعات والمجالات، وهي جوائز مرموقة تنظمها سنويا جمعية المصممين الصناعيين الأميركية. وتستند عملية التحكيم في هذه الجوائز على عدد من معايير التميز في التصميم، تشمل الابتكار في التصميم، ومنافع الاستخدام، والمنافع المتحققة للزبائن، والمنافع المجتمعية، والجماليات الملائمة.