المشروع سيوفر مراكز تسوق تضم العديد من الأنشطة التجارية لمحلات التجزئة والمطاعم

أعلنت شركة «عذراء العقارية» عن منظورها الجديد لمشروعها العقاري الرائد الذي يحمل اسم «بلو واتر مول» التجاري الواقع في مدينة صباح الأحمد البحرية، والذي سيكون بمنزلة باكورة المشاريع التجارية للشركة، وهو المنظور الذي يحمل مفهوم الواجهة الجديدة للمشروع.

وبهذه المناسبة، قال نائب مدير المحفظة العقارية بالشركة ناصر المقلد ان الشركة قررت تغيير الواجهة الخارجية للمشروع، وذلك بعد تحويل المشروع بالكامل إلى مشروع تجاري واستبعاد الجانب السكني منه، في ظل الطلب الكبير على الوحدات التجارية من قبل العملاء والمستثمرين.

وأضاف أن المفهوم الجديد للمشروع يقوم على توسعة المساحات التجارية الداخلية وزيادة عددها الاجمالي من 320 إلى 380 وحدة، موزعة على أدوار المشروع المختلفة بدءا من السرداب ثم الارضي ثم الميزانين، إلى جانب الادوار الثلاثة العليا، على أن يتم تخصيص الدورين الثاني والثالث لسلسلة المطاعم الشهيرة.

ولفت المقلد إلى أن مشروع «بلو واتر مول» الذي باشرت الشركة تنفيذه بالفعل سيكون أحد أهم المشاريع في تلك المنطقة، خاصة أن فكرته تقوم على أساس توفير مراكز تسوق تضم العديد من الأنشطة التجارية لمحلات التجزئة والمطاعم والأسواق المركزية، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والخدمات الأخرى التي من بينها فروع المصارف والأنشطة البدنية والمكاتب الإدارية، وهو الأمر الذي تفتقده مدينة صباح الأحمد البحرية في الوقت الراهن على الرغم من الإقبال الكبير الذي باتت تشهده من قبل المواطنين والمقيمين، خصوصا في الإجازات والأعياد والعطل الرسمية.

وأشار إلى ان الاقبال على المشروع بدأ يزداد يوما بعد يوم، لاسيما في ظل تسارع وتيرة مراحل الانجاز وبدأ ظهور ملامحه الرئيسية، الأمر الذي تجلى بتسويق نسبة كبيرة من المساحات التجارية لعدد من الشركات والمستثمرين المحليين، لعل أحدثها كان المساحات التي تم بيعها لبنك برقان.

واختتم المقلد أن الفرصة ما زالت متاحة أمام المستثمرين الراغبين في تملك وحدات تجارية في واحدة من أكثر المناطق السياحية جذبا للمواطنين، خاصة أنها تعتبر منطقة ساحلية واعدة ومكتملة المرافق والخدمات.