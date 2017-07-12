بيسلي: نوفر تشكيلة واسعة من باقات العطلات والإقامات الفندقية المعروضة عبر الاتحاد للعطلات

أطلقت الاتحاد للعطلات عملياتها في المملكة العربية السعودية، والكويت، وعمان، والبحرين لتوفير نطاق واسع من خيارات باقات العطلات للمسافرين في الدول الأربعة.

وتأتي تلك الخطوة في أعقاب النجاح الذي حققه تقديم قسم العطلات التابع للاتحاد للطيران على مستوى الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والهند وأميركا الشمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للعطلات، التي تم إطلاقها في عام 2004، توفر باقات عطلات مميزة بأسعار استثنائية لدى العديد من العلامات الفندقية الرائدة عالميا، وبإمكان الضيوف الآن حجز تذاكر السفر على متن رحلات الاتحاد للطيران وشركائها من شركات الطيران، جنبا إلى جنب مع خدمة الإقامة الفندقية، وتأجير السيارات، ووسائل النقل، والجولات والأنشطة، التي تتوافر للحجز في الوقت الحقيقي، بأفضل الأسعار المتاحة.

توفر الاتحاد للعطلات تشكيلة لا حصر لها من خيارات الوجهات على امتداد أوروبا والأميركتين وآسيا وأستراليا وأفريقيا وعبر منطقة الشرق الأوسط، بدءا من العطلات العائلية والشاطئية والعطلات الفاخرة، مرورا بالعطلات الرياضية، أو باقات العطلات الشاملة للرحلات الجوية ووسائل النقل والإقامة الفندقية، والاستراحة في المدينة. ويمكن للضيوف الحصول على عطلات أحلامهم براحة تامة وهم في منازلهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد للعطلات sa.holidays.etihad.com، وتصميم باقات عطلات مخصصة تتناسب مع احتياجاتهم الفردية. ويتوافر فريق متكامل من خبراء السفر على بعد مكالمة هاتفية، يتولى تقديم المساعدة وتوفير الخدمات الشخصية لضيوفنا المميزين.

وفي هذا الخصوص، قال دارن بيسلي، المدير الإداري لمجموعة هلا الشركة الأم للاتحاد للعطلات: نواصل نمونا في جميع أنحاء المنطقة، بما يضمن تمكين موجة جديدة من العملاء من الوصول إلى التشكيلة الواسعة والكبيرة من باقات العطلات والإقامات الفندقية المعروضة عبر الاتحاد للعطلات. ونحن سعداء بتمكين المقيمين في المملكة العربية السعودية، والكويت، وعمان والبحرين من الحصول على الأسعار الرائعة للعطلات في أكثر من 150 وجهة حول العالم.