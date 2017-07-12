الفعالية جمعت المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ليتشاركوا قيم «إنفينيتي» القائمة على التحدي والتطور

للاحتفال بإطلاق سيارة «Q60» كوبيه الجديدة، استضافت شركة إنفينيتي الشرق الأوسط مجموعة من المدونين البارزين في تجربة قيادة مبتكرة تحت شعار «THE INFINITI SIGNATURE DRIVE»، ضمن فعالية إعلامية حصرية في إمارة دبي، وذلك يوم 17 مايو 2017. ودعت الشركة المدونين من قطاعات متنوعة، تشمل المطاعم والسفر والأزياء فضلا عن السيارات.

ونظمت فعالية «THE INFINITI SIGNATURE DRIVE» بهدف الجمع بين الفنانين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تشاركوا قيم «إنفينيتي» القائمة على التحدي والتطور.

ولفتت «إنفينيتي» إلى أن الفنان اللبناني الهولندي طارق العتريسي قاد مجموعة المدونين، لترك بصماتهم الفنية في مدينة دبي خلال الحدث.

واستقبلت «إنفينيتي» المدونين من خلال تقديم لمحة عن سيارة «Q60» كوبيه الجديدة، وعرضت مجموعة من الكماليات استعدادا لتجربة القيادة، وبعد استعراض مزايا المركبة، تم تسيير قافلة من سيارات «Q60 كوبيه» الجديدة في شوارع دبي المزدحمة، بغية التعرف على التفاصيل الكاملة التي بقيت طي الكتمان حتى موعد التجربة التي صممت بلمسات فنية رائعة.

وبعد الانتهاء من تجربة القيادة، كشف طارق العتريسي عن الطريق التي سار عليها المدونون بالاعتماد على الإشارات المرسومة على خريطة عملاقة داخل مدينة دبي، مبينا أن أكثر ما أثار دهشتهم خلال طريقهم كانت كلمة «الجرأة» بالخط العربي.

وذكرت الشركة أنه بعد التجربة الفنية، حصل المدونون على فرصة لقيادة «إنفينيتي Q60» كوبيه الجديدة، والتمتع بأدائها الديناميكي على الطرقات.

وفي ختام يومهم المفعم بالمرح والأنشطة الترفيهية، حصل المدونون على رحلة كروز خاصة وحصرية على متن يخت، استمتعوا خلالها بتشكيلة متنوعة من الكوكتيل في أجواء احتفالية مميزة.

وسلط هذا الحدث الضوء على روحية «إنفينيتي» بالشراكة مع الضيوف المؤثرين الذين حرصوا على تقديم المجالات والقطاعات الفنية الخاصة بهم.