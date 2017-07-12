قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوپيك» محمد باركيندو ان على جميع المنتجين حول العالم المساعدة في تحقيق التوازن بالسوق.

وجاء تصريح باركيندو تعليقا على سؤال من أحد الصحافيين على هامش مؤتمر في اسطنبول حول ما يمكن للمنظمة أن تقوم به لامتصاص وفرة المعروض العالمي من النفط.

وأضاف باركيندو: ان الأمر لا يعنى به مجموعة بعينها، ولكن يجب أن يتحمل جميع المنتجين المسؤولية.

وتترقب الأسواق عن كثب نتائج اجتماع اللجنة الوزارية التي تضم ممثلين عن أعضاء المنظمة والمنتجين المستقلين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، الذي سيعقد في 24 الجاري.