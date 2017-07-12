قال مصرف «غولدمان ساكس» إن منظمة «أوپيك» بحاجة لعلاج سوق النفط بـ «الصدمة» من أجل تعزيز الأسعار، موضحا أن ذلك يكون عن طريق تعميق خفض الإنتاج لكن من دون إفصاح واضح عن ذلك لمباغتة المستثمرين.

وجاء في تقرير البنك: من دون مثل هذا الإجراء لا يوجد دليل على تواصل انخفاض المخزونات أو تباطؤ نشاط التنقيب الأميركي، كما يمكن أن تتراجع الأسعار إلى ما دون 40 دولارا للبرميل.

وحذر محللو «غولدمان ساكس» من حدوث انخفاض جديد في أسعار النفط، بعدما خفض المصرف قبل أسبوعين توقعاته للأسعار خلال الأشهرالثلاثة المقبلة إلى 47.50 دولارا لخام «نايمكس» من تقديره السابق البالغ 55 دولارا.

وتأتي هذه التحذيرات عقب زيادة إنتاج وصادرات «أوپيك» خلال يونيو، بفعل تعافي الإمدادات الليبية والنيجيرية، إلى جانب تسارع نشاط التنقيب في الولايات المتحدة، وهي عوامل تشكل ضغطا على أسعار النفط.