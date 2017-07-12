أعلنت بورصة الكويت على موقعها الرسمي عن إعادة التداول على أسهم شركة نفائس القابضة، اعتبارا من أمس الثلاثاء 11 يوليو 2017، وذلك بالانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال.

وكان مجلس إدارة الشركة وافق في 4 يوليو الجاري على تخفيض رأس المال بقيمة 22 مليون دينار، ليصل إلى 10 ملايين دينار، وذلك لعدم الحاجة إلى المبلغ الزائد.

وأقرت عمومية «نفائس» في مايو الماضي تخفيض رأس المال بقيمة 10 ملايين دينار، ليصل إلى 32 مليون دينار، موزعا على 321 مليون سهم، بدلا من 42 مليون دينار، موزعا على 421 مليون سهم.

وحققت الشركة نموا في أرباحها السنوية لعام 2016 بنسبة 0.9%، لتصل إلى 4.9 ملايين دينار، مقارنة بأرباح عام 2015 البالغة 4.8 ملايين دينار.