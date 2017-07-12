ذكرت وزارة النفط العراقية على موقعها الإلكتروني، أنها تدعو شركات النفط العالمية إلى تقديم طلبات للتأهل للمشاركة في مشروع لاستكشاف وتطوير 8 رقع على الحدود مع الكويت وإيران بالإضافة إلى أخرى بحرية.

والرقع الواقعة على الحدود الكويتية هي خضر الماء وجبل سنام وأم قصر.

أما الرقع الواقعة على الحدود مع إيران فهي السندباد التي يقع فيها حقل السندباد، والحويزة التي يقع فيها «حقل الحويزة وتركيب الحويزة الجنوبي»، والشهباني، وزرباطية، ونفط خانة التي يقع فيها تركيب نفط خانة الجنوبي وحقول نفط خانة وناودومان وتل غزال.

والرقعة البحرية هي رقعة الخليج العربي التي تقع ضمن المياه الإقليمية العراقية في الخليج.

ويتعين على الشركات الراغبة تقديم جميع الوثائق ذات الصلة في موعد أقصاه 20 أغسطس.

وتطلب الوزارة من الشركات المؤهلة للمشاركة تقديم مقترحات بشأن النماذج التجارية للعقود النفطية.