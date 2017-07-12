قالت مصادر بقطاع النفط إن السعودية أبلغت أوپيك أنها رفعت إنتاجها من النفط الخام إلى 10.07 ملايين برميل يوميا في يونيو ارتفاعا من 9.88 مليون برميل يوميا في مايو.

وزاد إنتاج السعودية في يونيو قليلا عن المستوى المستهدف لإنتاجها في اتفاق أوپيك والبالغ 10.058 ملايين برميل يوميا.

وتعني البيانات السعودية أن يونيو هو أول شهر يتجاوز فيه إنتاج المملكة المستوى المستهدف في اتفاق أوپيك منذ بدأت المنظمة خفض الإنتاج في الأول من يناير.

ولم تتضح الإمدادات الفعلية التي ضختها السعودية في السوق، وهي كميات النفط التي صدرتها أو استهلكتها محليا في يونيو.