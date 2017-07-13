30 مليار دولار إجمالي التدفقات الاستثمارية بالشرق الأوسط

حلّت الكويت بالمركز الـ 14 عريبا، والخامس خليجيا (قبل الاخير) في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار 2017، والصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، حيث استطاعت الكويت ان تجذب استثمارات اجنبية بقيمة 275 مليون دولار فقط خلال 2016، فيما استطاعت الامارات الاولى عربيا وخليجيا في جذب استثمارات اجنبية بقيمة 9 مليارات دولار.



وعربيا، حلت مصر والسعودية بالمركزين الثاني والثالث على التوالي باستقطاب استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 8 و7 مليارات دولار على التوالي، فيما حلت كل من اليمن والعراق بالمركزين قبل الاخير والاخير بخروج استثمارات اجنبية منهما بقيمة 561 مليون دولار و6 مليارات دولار على التوالي.



وأوضح التقرير أن هذا المؤشر يساعد متخذي القرار على تحديد مكامن القوة والضعف لكل دولة أو مجموعة جغرافية معينة على صعيد جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في صياغة السياسات واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.

الاستثمارات الصادرة

وحول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية، فقد شهد تراجعا بنسبة 14% إلى 29 مليار دولار في 2016، وبحصة بلغت 2.2% من الإجمالي العالمي البالغ 1.5 تريليون دولار، و8.2% من إجمالي الدول النامية البالغ 383 مليار دولار لعام 2016.



ومثلت الإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمان ولبنان على التوالي، حسب التقرير، المصادر الرئيسية للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 74% لعام 2016، في حين شهدت الكويت عودة تدفقات صادرة بقيمة 6.3 مليارات دولار.