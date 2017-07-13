قال مصدر في قطاع النفط السعودي إن المملكة ستخفض شحنات الخام لزبائنها في أغسطس بأكثر من 600 ألف برميل يوميا لإحداث توازن في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي خلال فصل الصيف مع الاستمرار في الالتزام بمستويات الإنتاج التي تعهدت بها داخل منظمة أوپيك.

وقال المصدر المطلع على سياسة المملكة النفطية أمس «هناك طلب قوي على خامنا لكننا ملتزمون بتعهداتنا لأوبك».



من أجل الوفاء بحصتها في (اتفاق) أوپيك وتغطية طلبها المحلي خلال الصيف، نفذت السعودية تخفيضات كبيرة في المخصصات العالمية بأكثر من 600 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس.

وأضاف المصدر أن صادرات الخام لشهر أغسطس ستهبط إلى أدنى مستوى هذا العام عند نحو 6.6 ملايين برميل يوميا.

وسيتم تخفيض مخصصات الخام إلى آسيا في أغسطس بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 3.5 ملايين برميل يوميا بينما سيجري تقليص المخصصات المتجهة إلى أوروبا بنحو 70 ألف برميل يوميا إلى 520 ألف برميل يوميا.



وستقل صادرات الخام للولايات المتحدة عن 800 ألف برميل يوميا في أغسطس، حسبما قال المصدر.