شارك رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي واتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح في فعاليات «منتدى تعزيز الاستقرار المالي» الذي عقده الاتحاد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور نخبة من رؤساء البنوك العربية وشركات التأمين والتأجير التمويلي والبنوك الاستثمارية، إلى جانب مجموعة مختارة من المديرين والموظفين في البنوك المركزية العربية والجهات الإشرافية والرقابية.

وقد سلط المنتدى الضوء على آليات تعزيز الاستقرار المالي والتحديات التي تواجه النظام المالي العالمي وأهمية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، وتعزيز دور البنوك المركزية والأسواق المالية في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي بالمنطقة العربية ككل، كما كشف عن أهم وأحدث التعديلات على المبادرات الدولية والإقليمية في ضوء الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، إضافة إلى العديد من الاستراتيجيات والأدوات التي تسهم في تحقيق الاستقرار المالي المنشود.

وبهذه المناسبة، أكد الجراح مدى أهمية تحقيق الاستقرار المالي في المنطقة العربية، خاصة في مرحلة عدم اليقين وما تعانيه من الفقر والبطالة والأمية بخلاف التداعيات السلبية التي شهدتها وأثرت على نمو الاقتصاد في المنطقة ككل.

وقال الجراح إن تنظيم اتحاد المصارف العربية لهذا المنتدى يأتي تماشيا مع أهدافه الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال عدة عناصر وخطوط عريضة.

وأوضح أن القطاع المصرفي يمثل عصب اقتصادات المنطقة العربية، وأن المرحلة الحالية تتطلب فتح الأسواق العربية واعتماد استراتيجيات واضحة تصب في مصلحة القطاع المصرفي وأهمها الاعتماد على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأشار الجراح إلى أن الشمول المالي يعتبر أحد أهم دعائم الاستقرار المالي وأهم السبل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية، كما يسهم بقوة في تجفيف منابع تمويل الإرهاب، لافتا إلى أن الأرقام المعلنة تشير إلى وجود نسبة كبيرة بين المواطنين لا يمتلكون حسابات مصرفية، وهو ما يؤثر سلبا على دعم التنمية والمشروعات وتمويلها وبالتالي يؤدي إلى البطالة.

وأفاد الجراح بأن اتحاد المصارف العربية يدرك مدى خطورة التأثيرات السلبية من حالة النزاع والصراع السياسي الذي تعيشه المنطقة العربية على اقتصادات المنطقة ككل، داعيا دول مجلس التعاون الخليجي للاستمرار في دعم العرب بعيدا عن الانقسامات، إلى جانب تحكيم العقل لحل المشاكل وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه من وحدة ووئام.