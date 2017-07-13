نفت شركة الاتصالات المتنقلة «زين»، الأخبار التي يتم تداولها حول بيعها أبراج شركتها بالسعودية، موضحة أن المفاوضات مازالت مستمرة في إطار بحثها عن أفضل المشروعات والفرص الاستثمارية المجدية لعملياتها التشغيلية.



وأشارت «زين» في بيان للبورصة، إلى أنها تهدف إلى تعظيم حقوق المساهمين، مضيفة أن هذه العملية تخضع لموافقات الجهات الرسمية والتنظيمية بالسعودية.

وكانت وكالة بلومبرغ نشرت مؤخرا، وفق مصادر مطلعة، أن «زين» تقترب من إبرام صفقة الأبراج بقيمة 500 مليون دولار، مشيرة إلى أن الاتفاق يهدف لبيع نحو 7.5 آلاف برج للهواتف المحمولة في لبنان.

يذكر أن زين أعلنت في نهاية ديسمبر الماضي، إن شركة زين السعودية تدرس بيع أبراج الشركة، مع تحالف مكون من شركة تاسك وشركة أكوا القابضة.