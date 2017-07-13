أكثر من 1000 عرض مشوق للأسرة بأكملها تشمل المطاعم والتجميل والتسلية والترفيه

أعلنت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات «رينو» في الكويت، أنه يمكن للعملاء المستخدمين لتطبيق MyRenault الاستمتاع بالوصول المجاني إلى عروض إنترتينر «اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجانا».

ويوفر تطبيق MyRenault أكثر من 1000 عرض مشوق للأسرة بأكملها تشمل المطاعم، اللياقة والتجميل، التسلية والترفيه والرحلات والإقامات الفندقية في فنادق عالمية، ويمكن استرداد عروض التطبيق «اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجــانا» المقدمة بالتعاون مع «إنترتينر» المتخصص بالعروض التشجيعية في منطقة الشرق الأوسط، من أكثر من خلال آلاف من منافذ البيع.

وحتى يكون الأمر أكثر متعة، قد تكون العروض موجودة في الجوار أو مناطق محددة مثل الأسواق التجارية والفنادق، سارية على مدار الأسبوع وطوال العام، ويمكن لمستخدمي تطبيق My Renault استخدام عروض إنترتينر الخاصة بهم أثناء السفر إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ولبنان والأردن.

ويوفر تطبيق My Renault الوصول إلى عالم من المزايا كجزء من التزام رينو فيما يتعلق بتوفير «حياة سهلة» لعملائها، اضافة إلى فوائد لا حصر لها للعملاء المسجلين، مثل الوصول إلى المعلومات والمستندات الهامة الخاصة بسياراتهم والوصول السهل والمباشر إلى وكيلهم المحلي للتواصل بشكل سريع (فيما يتعلق بالدعم الفني أو مواعيد الخدمة)، وتعد MyRenault الأداة المثالية لمالكي رينو، التي تخبرهم بكيفية وموعد العناية بسياراتهم، عن طريق رسائل تذكير مخصصة تتعلق بتسجيل السيارة والخدمة والصيانة، بالإضافة إلى بث محتوى مفيد وتعليمي.

وسيحصل العملاء المسجلون على خصومات حصرية وعروض مخصصة، مصممة خصيصا وفقا لطراز مركبتهم أو نوع المحرك أو سنة تصنيع السيارة أو حتى نوع مالك السيارة.



ويمكن للملاك تنزيل قسائم عروضهم من الموقع واستردادها من أي توكيل تابع لرينو.