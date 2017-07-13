متوافرة بمحرك رباعي الإسطوانات تيربو سعة ليترين وبقوة 272 حصاناً

تعزز ATS ديناميكيات القيادة الرائدة التي تقدمها السيارة ضمن فئتها

مقصورة ATS تركز على السائق مع تكنولوجيات مدمجة ومواد إبداعية

محرك بقوة عالية واقتصادية في استهلاك الوقود

ضمن اهتمامها بتوفير الفخامة لعشاقها في الكويت وبأفضل العروض، تقدم شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في الكويت، عرضا مذهلا على سيارة كاديلاك ATS 2017 حصريا خلال موسم الصيف، حيث تقدم لمشتري السيارة خصما لغاية 1000 دينار.

وتشتهر سيارة كاديلاك ATS بالتوازن المثالي بين القوة والتحكم والدقة، لتؤكد مجددا على مكانة كاديلاك الرائدة من بين السيارات الفاخرة الغنية بالتكنولوجيا والقوة، وهو ما يبرز على وجه الخصوص في سيارة كاديلاك ATS التي انتظرها عشاق الفخامة والرفاهية بكل شغف لما تقدمه هذه السيارة من مزايا وتكنولوجيا ومواصفات ترتقي بالرفاهية وبمستويات متقدمة.

وتحتوي مجموعة كاديلاك ATS على تحسينات محورية جديدة في طراز العــــام 2017، تتضـــمن مستويات أكثر تفصيلا وتحديدا في فئاتها، تعزز ديناميكيات القيادة الرائدة التي تقدمها السيارة ضمن فئتها.

وتأتي سيارة كاديلاك ATS 2017 بموديل سيدان بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة ليترين، وهي أكثر سيارة سيدان فاخرة والأكثر سرعة وقوة في فئتها، حيث يضيف هذا الموديل محرك بقوة عالية واقتصادية في الاستهلاك إلى مجموعة عائلة محركات ATS سيدان.

وفي جديد العام 2017 أيضا، حصلت ATS على لونين جديدين في الخارج وعجلات 17 إنشا بتصميمين، لاستكمال الطلة الجريئة والشهيرة من كاديلاك في الداخل والخارج.

وتعتبر مجموعة كاديلاك ATS السيارة المدمجة والرياضية المتميزة من كاديلاك، تعكس توجهات العصر الجديد لعشاق الأداء الرياضي المذهل من سائقي سيارات كاديلاك.



وتعتمد ATS التي أطلقت للمرة الأولى في العام 2013، على شاسيه دفع خلفي مميز تتألق به السيارة الأكبر CTS، وأضافت العلامة طراز كوبيه ديناميكي في العام 2015، ثم أضافت سلسة الأداء الرياضي الفائق V-Series في العام 2016.

ولتحقيق وضوحا أكبر للعملاء، حصلت فئات ATS على تسمية جديدة هي Premium Luxury وPremium Performance، لتوفر فئات أكثر غنى من حيث المحتوى والتكنولوجيا، ولتأخذ اسم ATS بشكل يتماشى مع الطرازات التي تم إطلاقها مؤخرا، وهي كاديلاك CT6 السيدان الفاخرة الجديدة بالكامل، وكاديلاك XT5 الكروس أوفر الفاخرة الجديدة بالكامل أيضا.



وتعود هذه التعزيزات بالفائدة على طرازي السيدان والكوبيه في آن واحد.

كاديــــلاك ATS 2017 سيدان 2.0 تيربو، الإضافة الجديدة إلى مجموعة ATS في المنطقة، جهزت بمحرك الأربع اسطوانات تيربوتشارجد الأكثر قوة في فئة السيارات الفاخرة المدمجة.



هذا المحرك الذي يولد قوة تبلغ 272 حصانا و400 نيوتن متر من عزم الدوران، يولد نطاق واسعا من عزم الدوران ودعما أكبر للقوة لمنح ATS تيربو خفيفة الوزن شعورا مذهلا بالقوة الفورية عند الطلب.



ويأتي هذا المحرك ليستكمل محرك ATS 2.5 لتر ذي الاسطوانات الأربع، والمحرك V6 سعة 3.6 ليترات.

أمـا مقصــورة ATS التي تركز على السائق مع تكنولوجيات مدمجة ومواد إبداعية، فتستكمل التصميم الخارجي وتدعم تجربة القيادة الرائعة في كاديلاك ATS 2.0 تيربو، وتتضمن تجهيزات الأداء القياسية فرامل Brembo أمامية، وحزمة التوجيه ZF المخصصة للأداء الرياضي، وناقلات حركة بثمان سرعات مع أدوات تغيير السرعة.

وتعتبر كاديلاك ATS إحدى السيارات الأكثر تواصلا في فئتها. حيث جهزت بنظام Bose Preimum Surround الصوتي، وكاميرا الرؤية الخلفية، ونظام الترفيه والمعلومات المعزز كاديلاك CUE، مع آبل كاربلاي (ومجهزة لنظام أندرويد أوتو).

وتتوفر السيارة بفئتين هما ATS سيدان 2.0 تيربو، وATS سيدان Premium Luxury 2.0 تيربو، وتوفر الأولى جميع المزايا السابقة مع مقاعد جلدية، في حين تأتي الثانية بمقاعد قياسية من جلد الأنيلين مع ميزة التدفئة والتبريد، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل ضمن 10 وضعيات، مع دعم لمنطقة الحوض، تظهر الإبداع المتقن لفلسفة القص والتطريز التي تشتهر بها كاديلاك.