ستقوم الاتحاد للطيران بإضافة رحلات على مدار العام بين مركز عملياتها التشغيلية في أبوظبي والقاهرة ولاغوس في فترة لاحقة من العام، وذلك لتلبية الطلب المتنامي من وإلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف يتم إطلاق رحلة يومية خامسة منتظمة على مسار القاهرة اعتبارا من 1 أكتوبر 2017، ما يرفع الرحلات إلى العاصمة المصرية من 28 إلى 35 رحلة أسبوعية.



وسوف يحصل الضيوف المحليون في كل سوق على خيارات إضافية للسفر بين العاصمتين عبر رحلة منتصف الصباح الجديدة التي ستغادر من أبوظبي ورحلة العودة من القاهرة وقت الظهر.

وخلال أشهر ذروة السفر المقبلة، سوف تلبي الاتحاد للطيران الطلب عبر رحلات إضافية إلى القاهرة قبل تشغيل الرحلة اليومية الخامسة إلى القاهرة بصورة دائمة في شهر أكتوبر.



كما ستوفر الخدمات الجديدة ربطا مريحا في أبوظبي من وإلى المدن الرئيسية في جنوب وشمال آسيا بما في ذلك بكين وهونغ كونغ وشنغهاي وجاكرتا وكوالامبور.

تجدر الإشارة إلى أن رحلة السبت الجديدة إلى لاغوس، العاصمة التجارية لنيجيريا، التي ستبدأ في 2 ديسمبر 2017، ستعزز خيارات السفر في نهاية الأسبوع، ما يزيد الرحلات على هذا المسار من أربع رحلات إلى خمس رحلات أسبوعية، ويوفر خيارات سفر أكثر وراحة أكبر للمسافرين المحليين.



وسوف تضمن رحلة الصباح الباكر من أبوظبي ورحلة منتصف الصباح من لاغوس، ربطا مريحا من وإلى آسيا وشبه القارة الهندية.



وتضم المدن الرافدة بانغلور وتشيناي ودلهي ومومباي وكوالالمبور.