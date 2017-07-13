الخنة: الاتفاق سيساهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية لسوق المباركية في إطار تنفيذ خطتها الجديدة لإدارة وتشغيل وتطوير سوق المباركية، وقعت شركة «ريل استايت هاوس» ممثلة برئيس مجلس إدارتها عبدالرحمن الخنة اتفاق تعاون لتسويق وترويج فعاليات السوق مع «شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» ممثلة بمديرها العام نبيلة العنجري.

ويهدف الاتفاق، الذي تم بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «ريل استايت هاوس» علي الكليب، إلى تعزيز الأنشطة التسويقية لسوق المباركية، وذلك ضمن الرؤية الشاملة التي وضعتها الشركة والاستفادة في هذا السبيل من الخبرات الطويلة والمتنوعة لـ«ليدرز جروب» في مجال الاستشارات السياحية والتسويق الاعلامي للمشاريع والحملات الكبرى ذات الطبيعة الترفيهية والسياحية.



وتتولى شركة «ريل استيت هاوس» حاليا ادارة وتطوير سوق المباركية، وهي شركة تابعة لـ «مجموعة بيوت للاستثمار».



وفي هذا السياق، قال عبدالرحمن الخنة: «التعاون مع (ليدرز جروب) سيساهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية لسوق المباركية بما يمثله هذا السوق من وجهة تسوقية وترفيهية وسياحية تراثية قل مثيلها في الكويت ومنطقة الخليج».



وأضاف الخنة: «مكانة السوق تستحق منا توظيف خبراتنا وميزتنا التنافسية المعروفة النابعة من علاقات استراتيجية متينة مع القطاعات الاقتصادية للدولة ومن الملاءة المالية لشركتنا وخبرتنا في سوق العقارات بالكويت، وكوادرنا البشرية المؤهلة لتقديم خدمات عقارية متكاملة تشمل التصميم، التطوير، التشغيل، الإدارة والصيانة».



من جهتها، قالت نبيلة العنجري: «تعاوننا كشركة ليدرز جروب مع شركة ريل استيت هاوس، يدخل في صلب اختصاصاتنا واهتماماتنا، خاصة أنها تتضمن أفكارا نوعية لهذا المشروع التطويري الذي يكتسب أهمية بالغة وحيوية نظرا لما يمثله «المباركية» للكويتيين والمقيمين والزوار على حد سواء من مناخ فريد يجمع بين الماضي والحاضر ومختلف الانشطة».

ولفتت العنجري إلى أن «سوق المباركية» مرشح ليكون الأول من نوعه كموقع سياحي وترفيهي شعبي في الكويت ومن أفضل الوجهات السياحية للزوار من الأشقاء الخليجيين، داعية مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بأنشطة السوق إلى أن تسهل وتساعد «ريل استيت» في إدارة وتطوير السوق.