يستعد بنك برقان للإعلان عن الفائز في سحب حساب المزايا، والذي يقدم مميزات تم تصميمها خصوصا للمقيمين لتلبية احتياجاتهم المصرفية حيث يمكن لأصحاب الحساب الاستفادة من العروض والخصومات المميزة، بالإضافة إلى الدخول التلقائي في السحب ربع السنوي على جائزة 4000 دينار.

هذا، وتمنح كل 10 دنانير في حساب العميل فرصة لدخول السحب، كما بإمكان العملاء الحصول على بطاقة ائتمانية مجانا في السنة الأولى، أما في السنة الثانية فيتم دفع 2.5 دينار فقط كل شهر.

وللمزيد من المعلومات حول فتح حساب المزايا أو عن السحب ربع السنوي، يدعو بنك برقان العملاء الى زيارة أقرب فرع له للحصول على التفاصيل والمعلومات اللازمة.