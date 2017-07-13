شهدت مدينة بوكاراتون في الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا حدثا مهما ومثيرا لهواة البحر وأصحاب ومستخدمي القوارب ذات المحركات البحرية الخارجية، حيث طرحت سوزوكي مارين المحرك الجديد «GEKI» أحدث إنتاجها والذي يعتبر قفزة كبيرة في عالم المحركات البحرية الخارجية.



GEKI او عابر البحار، هذا هو الاسم الذي أطلقته سوزوكي مارين على محركها الجديد والذي يتميز بالحجم المدمج وبتصميم خارجي جميل وأنيق وبالأداء العالي، كما يحتوي على العديد من التكنولوجيا والتقنيات التي ستستخدم ولأول مرة في صناعة المحركات البحرية الخارجية (Suzuki Dual Prop System).



ويتميز المحرك الجديد بالتكنولوجيا المتطورة والدقيقة في عالم المحركات البحرية رباعية الأشواط، ويتميز هذا المحرك باسطواناته الست بسعة 4.4 ليترات، وبقوة 350 حصانا.

مواصفات المحرك GEKI

٭ نظام الدفع مزدوج المراوح: التصميم الجديد للمروحتين أدى إلى سرعة أفضل ودفع أقوى وثبات أعلى.

٭ عمود الإزاحة: التصميم الجديد لعمود ناقل الحركة يعمل على تقليل طول المحرك، ما أدى إلى تقليل اهتزاز الماكينة بشكل كبير كما يعمل على ضبط مركز ثقل المحرك.

٭ حاقن مزدوج للوقود: التصميم الجديد لبخاخات المحرك ذات العشر فتحات مع وضع بخاخين لكل سلندر أدى إلى كفاءة في حرق مخلوط الوقود، ما يؤدي إلى زيادة قوة المحرك وتقليل استهلاك الوقود.

٭ تخفيض الجير على مرحلتين: يساعد هذا النظام على زيادة عزم المحرك وزيادة التسارع في السرعات العالية.

٭ نظام سحب الهواء المباشر: تم اعتماد تصميم جديد لغطاء المحرك لكي يساعد على سرعة دخول الهواء إلى المحرك مباشرة، وهو ما يساعد على تحسين قوة المحرك.

٭ حرق الوقود القليل: هو نظام سوزوكي لضبط خليط الوقود في السرعات والمسافات الطويلة، ما يؤدي إلى استهلاك أفضل للوقود وتقليل نسبة التلوث الصادرة عن الاحتراق.

٭ مدخل تبريد الماء المزدوج: التصميم الجديد لفتحات دخول المياه يؤدي إلى تبريد أفضل للمحرك وتقليل مقاومة انسياب المياه.

٭ نظام الدفع مزدوج المراوح: التصميم الجديد للمروحتين أدى إلى سرعة أفضل ودفع أقوى وثبات أعلى.

٭ مدخل هواء مزدوج مع مرشحات للماء: ويساعد هذا التصميم الجديد على دخول الهواء إلى المحرك مع تقليل رذاذ الماء، ما يؤدي إلى تحسين قوة المحرك وعدم حدوث صدأ لأجزاء المحرك من الداخل.



٭ نسبة ضبط المحرك: تم تصميم المحرك ذات نسبة انضغاط عالية لكي تعمل على إخراج طاقة عالية وأداء أفضل 12:1.

