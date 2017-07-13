طراز «مكان» حقق أعلى حجم مبيعات بين عائلة طرازات بورشه

حققت شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات نموا إيجابيا في الأشهر الستة الأولى من العام 2017، بعدما سلمت 126497 سيارة حول العالم، متخطية بذلك الرقم القياسي الذي سجلته في النصف الأول من العام الماضي بنسبة 7%، وقد بقي طراز «مكان» Macan المحفز الرئيسي لهذا النمو نظرا لاستئثاره بأعلى حجم مبيعات بين عائلة طرازات بورشه.



لكن «باناميرا» الجديدة هي من حققت أعلى نسبة تحسن في النصف الأول من العام 2017، بعدما ارتفعت مبيعات تلك السيارة الرياضية رباعية الأبواب بنسبة 54%.



هذا، ورسخت الصين مكانتها كأكبر سوق فردي لبورشه، مع ارتفاع مبيعات بورشه فيها بنسبة كبيرة بلغت 18% لتصل إلى 35864 سيارة.

تعليقا على هذه النتيجة، أوضح ديتليف فون بلاتين، عضو مجلس الإدارة التنفيذي المسؤول عن المبيعات والتسويق، أن تلك الأرقام تبرهن على مدى الدعم القوي الذي وفرته «باناميرا» الجديدة لبورشه: حماس العملاء واستجابتهم كانا غامرين.



وستوفر نسخات الدفع المختلط مع قابس من «باناميرا»، بالإضافة إلى نسخة «سبورت توريزمو» الجديدة، زخما أكبر.



وتابع قائلا: يرتكز نجاحنا على منتجاتنا الجذابة للغاية والتجربة الفريدة لعلامتنا التجارية.

إلى جانب «باناميرا»، سجلت «مكان» نموا بنسبة 11% في النصف الأول من العام 2017، ليبلغ عدد السيارات المسلمة منها عتبة الخمسين ألفا.



كما شهد الطلب على طرازي «718 كايمن» و«718 بوكستر» ارتفاعا.



جدير بالذكر أن «كاين» كانت ثاني أكثر طراز بورشه شهرة مع تسليم 35601 سيارة منها.

بالانتقال إلى الأسواق، حل السوق الأميركي وراء السوق الصيني في تلك الفترة الزمنية مع تسليم 27568 سيارة إليه.



كما حافظ صانع السيارات الرياضية على المستوى القياسي الذي بلغه في ألمانيا العام الماضي، إذ ارتفع عدد سيارات بورشه المسلمة هناك بنسبة 1% ليبلغ 15474 سيارة.