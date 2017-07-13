إن كنتم ترغبون في التعرف على أهم المزايا التي تجعل من الوحش فورد F-150 رابتر الجديد كليا مركبة بيك اب رائعة للقيادة على الطرق الوعرة، فلن تجدوا أفضل من زياد دلالة، كبير المهندسين المقيمين لدى فورد الشرق الأوسط وأفريقيا، كي يشرح لكم مزاياه الخمسة الفريدة، باعتباره المسؤول عن ضمان متانة المركبة بشكل يتيح لها القدرة على التعامل مع ظروف القيادة القاسية في منطقة الشرق الأوسط.

ويعرض زياد في مقطع فيديو خصائص F-150 رابتر المذهلة التي جعلت منه أفضل بيك أب من حيث القوة والقدرة تنتجه شركة فورد على الإطلاق، كي تكافئ به هواة القيادة على الطرق الوعرة، وتضمن لهم الراحة التامة أثناء القيادة اليومية العملية، كما يظهر الفيديو لقطات مذهلة تعرض إمكانيات رابتر المذهلة على اجتياز مجموعة واسعة من التضاريس الصعبة.

ويتوافر الآن فورد F-150 رابتر 2017 الجديد كليا في الكويت حصريا لدى الغانم أوتو، ويمكن للعملاء المهتمين بمعرفة المزيد أن يزوروا معرض الغانم أوتو للسيارات الجديدة في منطقة الشويخ الصناعية مقابل متحف السيارات الكلاسيكية وحلبة سرب.